Chiara Ferragni incontra Liliana Segre/ Foto “Sua storia e determinazione colpiscono”

Chiara Ferragni ha incontrato la senatrice a vita Liliana Segre di persona. È stata la stessa influencer a comunicarlo con emozione ai propri follower su Instagram, attraverso una fotografia scattata nel corso del rendez-vous avvenuto, come affermato proprio dalla moglie del rapper Fedez, “dopo le nostre chiacchierate telefoniche”. Non si è trattato, infatti, della prima volta in cui le due donne si sono trovate a parlare e confrontarsi, ma prima di questo incontro i loro dialoghi erano sempre e soltanto avvenuti telefonicamente, mai de visu.

Ecco perché Chiara Ferragni, nel suo post fotografico affidato al suo profilo social, ha commentato: “Oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito”. Era stata la stessa Liliana Segre, nelle scorse settimane, a invitare la celebre influencer a visitare il Memoriale della Shoah di Milano, dichiarando quanto segue: “Trascorrendo molto tempo con i miei nipoti, ho capito che il mondo è cambiato. E, siccome oltre che intelligente e con 27 milioni di follower, Chiara Ferragni si è già impegnata con il marito Fedez in iniziative civili e sociali, ho pensato fosse la persona giusta da coinvolgere”.

CHIARA FERRAGNI INCONTRA LILIANA SEGRE (FOTO): TUTTA L’EMOZIOEN DELL’INFLUENCER

Qualcuno, tuttavia, aveva storto il naso dinnanzi alle dichiarazioni di Liliana Segre, domandandosi se le scuole non bastassero più per far arrivare agli alunni la crudeltà di determinate azioni storiche e se fosse necessario coinvolgere influencer come Chiara Ferragni in questo percorso conoscitivo: “Sono due cose diverse – replicò a suo tempo la senatrice al ‘CorSera’ –. Nelle aule italiane ci sono insegnanti meravigliosi, tuttavia dobbiamo accettare i tempi in cui viviamo. Oggi si legge meno e tutti hanno in mano un telefonino. Sto semplicemente facendo il possibile per far conoscere il Memoriale”.

Dalla Ferragni non erano pervenute risposte pubbliche a quell’invito, mentre Fedez aveva proposto alla senatrice di essere ospite di una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio”. Segre, tuttavia, rifiutò: “Lo ringrazio, ma preferisco vengano loro in un luogo come il Memoriale. Penso ci siano già stati dei contatti e, data la mia età, mi auguro che la visita avvenga in un futuro prossimo”.

