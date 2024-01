Chiara Ferragni indagata per truffa, Fedez rompe il silenzio/ “Le priorità dell’informazione italiana…”

Fedez difende Chiara Ferragni e rompe il silenzio: le sue parole

Fedez ha rotto il silenzio sui social in merito al caso Ferragni – Balocco che ha colpito la sua famiglia. La moglie Chiara Ferragni, infatti, è indagata per truffa aggravata dalla minorata difesa insieme ad Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata, per la vendita del pandoro ‘Pink Christmas‘ prodotto dall’azienda piemontese.

Nelle ultime ore, però, il rapper ha deciso di far sentire la sua voce sui social: “Le priorità dell’informazione italiana e del Paese“ ha commentato. L’artista aveva già preso le difese della moglie quando la notizia cominciava a trapelare sui giornali, scagliandosi contro le dichiarazioni della presidente Meloni. Il danno mediatico e di immagine proveniente da quanto sta accadendo all’influencer è davvero cospicuo, considerando che sono molti i brand a non voler più collaborare con lei.

Ferragni indagata per truffa aggravata: “Sono serena, ho agito in buona fede”

Nelle ultime ore è trapelata la notizia che Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata, per il caso del pandoro Balocco. A deciderlo la procura di Milano, insieme al Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza che ha sollevato l’ipotesi di minorata difesa.

L’influencer ha poi rotto il silenzio in merito alla questione: “Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile. Sono, invece, profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero”, ha concluso Ferragni.

