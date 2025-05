Chiara Ferragni volta pagina dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Com’è ormai noto, dopo la separazione da Fedez, l’influencer aveva intrapreso una nuova storia con il noto imprenditore. I due sembravano fare sul serio, tanto che erano stati avvistati più volte in compagnia dei figli di lei, Leone e Vittoria, in atteggiamenti affettuosi e familiari. Tuttavia, dopo settimane di indiscrezioni, è arrivato il colpo di scena. Difatti, pochi giorni fa, Giovanni è stato paparazzato a Portofino mentre abbracciava e baciava l’ex moglie, Nicole Moellhausen.

Stando a quanto riportato dal magazine Chi, la famiglia Provera non avrebbe mai approvato la liaison con l’imprenditrice digitale, contribuendo ad allontanarli. Non solo, pare che l’influencer volesse andare a convivere con l’ex fidanzato, nonostante lui si fosse sempre mostrato restio a riguardo. Di conseguenza, avrebbe poi scelto di tornare dalla madre dei suoi figli e provare a riunire la famiglia. Ma, come ha reagito la Ferragni? Al momento, Chiara non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo ma, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe già voltato pagina.

Nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia ha lanciato un’indiscrezione clamorosa: Chiara Ferragni avrebbe una relazione segreta con un noto attore. Secondo quanto riportato al giornalista, si tratterebbe di un uomo più giovane di lei, residente a Roma e avrebbe parte ad una celebre trasmissione comica. Si tratterebbe di una voce circolata anche perché a Roma vive uno dei migliori amici della Ferragni, Angelo Tropea. “Lui mietuto vittime del cuore, una via l’altra, sui social fa trasparire il suo lato simpatico ma mai quello privato“, ha poi aggiunto Parpiglia, spiegando che i due avrebbero intenzione di continuare a frequentarsi, ma sempre in gran segreto.

Anche se Parpiglia non ha rivelato apertamente il nome dell’uomo misterioso, alcuni indizi hanno portato ad ipotizzare che si tratti di Cristiano Caccamo. Secondo RDS e Today, l’attore corrisponderebbe perfettamente alla descrizione: vive a Roma, è più giovane di Chiara e ha partecipato a diversi progetti televisivi di successo, tra cui “Lol chi ride è fuori“, che potrebbe essere proprio il programma comico menzionato dal giornalista. Inoltre, pur essendo molto attivo sui social, Cristiano ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, di cui non si sa nulla. Sarà davvero lui? Chissà…