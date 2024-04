Chiara Ferragni interrompe la collaborazione con Fabio Maria Damato?/ L’indiscrezione bomba

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo davvero complesso ed è sempre al centro del gossip con gli sguardi di tutti puntati. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che l’influencer stia per dire addio a Fabio Maria Damato con il quale ha collaborato per anni.

L’imprenditrice digitale è ormai sulla bocca di tutti con il caso Pandoro e l’accusa di truffa aggravata che punta direttamente il dito alle sue attività. Inoltre, Ferragni sta anche vivendo la dolorosa separazione da suo marito Fedez; i due hanno smesso addirittura di seguirsi sui social. Stando a quanto riporta Il Messaggero, sembra che la collaborazione tra l’influencer e il suo manager Fabio Maria Damato stia giungendo al termine. Secondo quanto riporta Novella 2000, però, se l’imperatrice dovesse cessare la collaborazione con il manager, dovrebbe versare un’ingente liquidazione a Damato.

Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato: un rapporto che ha messo in crisi il matrimonio con Fedez

Fabio Maria Damato è il braccio destro di Chiara Ferragni da anni; i due hanno instaurato anche un rapporto di amicizia che sembra aver messo anche in crisi il rapporto con Fedez. Quest’ultimo, infatti, intervistato da Francesca Fagnani nel salotto di Belve ha lasciato intendere che Damato è tra le cause delle loro rottura.

“Io sono sicuro che non ci sia cattiva fede, e mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando, secondo me, doveva e poteva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue” ha dichiarato in trasmissione. Il rapper non ha fatto il nome del manager ma il riferimento a Damato sulla vicenda giudiziaria che ha colpito la moglie è piuttosto palese. La coppia sembra ormai essersi detta addio, tanto che Fedez è stato pizzicato con una presunta nuova fiamma mentre si gode la sua vita da single. La storia d’amore più nota dei social ha fatto il suo corso, ma c’è chi insinua sia solo una trovata per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dal caso Balocco.

