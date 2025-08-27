Chiara Ferragni: dedica affettuosa a Giovanni Tronchetti Provera, i fan notano ogni dettaglio e parlano di “passo importante nella love story”.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono ufficialmente una coppia. Dopo mesi di speculazioni sul loro conto, dicerie sulla rottura e tanto altro, la bella imprenditrice digitale ha seccato tutti i fan con una foto di lei al tramonto con il rampollo. Poco dopo è arrivata anche la reazione di Fedez, che ha malamente imitato il compagno dell’ex moglie, ma questa è un’altra storia. Quello che conta è che oggi c’è la conferma: i due stanno insieme.

Il cuore di Chiara Ferragni è tornato ad amare, nonostante i tradimenti subiti e gli ultimi anni poco lusinghieri in campo lavorativo. Oggi, però, l’influencer pensa solo ai sentimenti, tanto da aver deciso di celebrare il compleanno di Giovanni Tronchetti Provera, ancora una volta senza nascondersi. Sebbene non ci siano state fotografie sul suo profilo a testimoniare la festa, gli esperti di gossip hanno subito beccato un dettaglio che non è passato inosservato. Scopriamo di cosa si tratta!

Chiara Ferragni festeggia il compleanno di Giovanni Tronchetti Provera: la foto dolcissima

Ad accorgersi di un dolce gesto è stato Gabriele Parpiglia che guardando una foto di Chiara Ferragni ha visto una torta al cioccolato con tanto di candeline blu. Nell’immagine non ci sono tag, ma è molto chiaro che si tratta del compleanno del fidanzato Giovanni Tronchetti Provera! Molti dei fan si sono emozionati dopo questo gesto dell’influencer, dato che ormai da tanto tempo non si mostrava così libera di amare sui social. In effetti, i suoi seguaci non hanno più visto alcun segno sentimentale da parte sua dopo il matrimonio con Fedez, e la trasparenza con cui sta iniziando questa nuova storia crea speranza.

Intanto Giovanni Tronchetti Provera come tutta la sua famiglia, si tiene ben lontano dai social. L’imprenditore, infatti, è stato educato ad un altissimo grado di privacy, ed è già extra-ordinario vederlo finalmente sul profilo della Ferragni, sorridente insieme a lei con uno sfondo celestiale. In ogni caso, questa è senza dubbio una nuova fase di vita per Chiara, e chissà stavolta dove ci condurrà…