Chiara Ferragni/ La storia con Fedez nata da uno sfottò social…

Chiara Ferragni non ha bisogno di presentazioni, l’influecer internazionale che in questi giorni è risaltata in cima alle notizie per via della sua partecipazione come Co-Conduttrice al Festival di Sanremo 2023. La notizia della sua partecipazione è stata annunciata la scorsa settimana quando suo marito Fedez ha bruciato sul tempo il conduttore Amadeus svelando sul suo profilo: “Lo presenta mia moglie, congratulazioni amore mio”.

La donna ha risposto ai complimenti di suo marito: “Mi tremano le mani ragazzi” e successivamente ha voluto rivolgere un messaggio ad Amadeus: “Grazie per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”.

Chiara Ferragni e Fedez, conosciuti grazie ad una canzone

Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati nel 2016 grazie alla canzone “Vorrei ma non posto” in cui il rapper ha ironizzato sul papillon della cagnolina dell’influencer marchiato Louis Vuitton. All’epoca l’influencer rispose al sarcasmo del rapper complimentandosi con lui per la canzone a questa risposta seguì un’ulteriore risposta del rapper: “Chiara limoniamo?”.

A seguito di questo piccolo sfottò i due si incontrarono e la svolta all’interno della loro relazione arrivò durante il concerto insieme a J-Ax all’Arena di Verona quando il rapper decise di sorprendere tutti chiedendole la mano davanti a tutto l’anfiteatro pieno di gente accorsa per assistere al concerto dei due rapper. Da quel momento in poi la coppia è apparsa sempre più solida e inseparabile e a coronare il loro amore sono arrivati anche i loro due figli Leone e Vittoria.

