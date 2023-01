Chiara Ferragni, la storia di Stefano e Valentina a C’è posta per te/ “Uomo tossico”

Chiara Ferragni indignata dalla storia di Stefano e Valentina: il commento social

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te 2023, che ha presentato una storia d’amore definita “tossica” dal web. La storia si incentra su Valentina, una donna che ha tradito il marito perchè non si sentiva più amata e apprezzata. Dopo diversi tentativi da parte della donna di ottenere il perdono da Stefano, invano, decide di ricorrere al noto programma condotto da Maria De Filippi.

Chiara Ferragni incinta del terzo figlio?/ Fan in allerta, ma Fedez smentisce...

Nel corso della puntata la conduttrice spiega che Stefano trattasse male Valentina definendola spesso “inutile, stupida e cog**ona” e reiterando comportamenti deleteri sulla moglie. A causa del comportamento del marito la donna ha iniziato una relazione extraconiugale, per poi pentirsi successivamente. Sul web in molti si sono indignati con la De Filippi per aver presentato una relazione diseducativa in Tv e ad intervenire sulla questione si è aggiunta anche Chiara Ferragni. L’influencer sotto un post dedicato a Stefano commenta: “La figura che si trova sul vocabolario alla voce uomo tossico“.

Selvaggia Lucarelli smaschera Chiara Ferragni/ "Beneficenza? A pagare è la Balocco"

Stefano e Valentina a C’è posta per te: la storia divide il web

Dopo il commento di Chiara Ferragni, anche il web si è diviso sulla storia di Stefano e Valentina presentata a C’è posta per te 2023. La prima puntata del noto programma condotto da Maria De Filippi ha fatto il pieno di ascolti, diventando anche un trend su Twitter in merito alla storia presentata in serata.

La storia che ha suscitato maggior indignazione è quella di Stefano e Valentina, soprattutto per l’atteggiamento dell’uomo nei confronti della moglie e della conduttrice. In molti, si sono indignati e hanno palesato perplessità: “Maria, se riuscirai a far aprire la busta.. .è una grande sconfitta” scrive un utente. Alla fine però, la De Filippi dopo una serie di tentativi è riuscita comunque a far aprire la busta all’uomo.

“Ferragni può Lady Soumahoro no?”/ Concita De Gregorio, foto hot: spericolata difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA