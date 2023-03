Chiara Ferragni, la verità su Fedez e Sanremo/ "Ho pianto, è stata durissima..."

Chiara Ferragni e lo sfogo sui social

Chiara Ferragni, un mese dopo la fine del Festival di Sanremo 2023 e l’inizio dei rumors sulla presunta crisi matrimoniale con Fedez, rompe definitivamente il silenzio e si lascia andare ad un lungo sfogo sui social. “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto”, inizia così lo sfogo della Ferragni che, con una foto scattata tra le pareti di casa, ripercorre quello che è stato l’ultimo periodo ammettendo di aver attraversato dei momenti abbastanza duri.

“Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia.

Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo, ma quello è un altro discorso”, aggiunge.

Chiara Ferragni e le parole per la famiglia

Il peso delle responsabilità, la paura di non essere abbastanza forte per affrontare tutto, hanno fatto vivere momenti complicati a Chiara Ferragni che, però, ha dovuto essere forte. “Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre.”, scrive.

“A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia, ma anche per le 60 persone che lavorano con me per cui tutti i giorni devo essere sul pezzo e tener fede agli impegni presi altrimenti restiamo tutti senza lavoro”, aggiunge ancora la Ferragni che è pronta a rimboccarsi le maniche per andare avanti e rimettere tutto in ordine.

