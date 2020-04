Chiara Ferragni, “La vita che vorrei è quella che ho”/ Il bel post “da quarantena”

Pubblicità

“La vita che vorrei è la vita che ho”: questo il messaggio che Chiara Ferragni ha accompagnato ad una foto, naturalmente postata su Instagram, nella quale si vedono la mano di lei, quella di Fedez e quella del piccolo Leone che fanno capolino – pare – dalle lenzuola. Una pubblicazione social della Ferragni naturalmente non fa notizia o, al contrario, è destinata a farla sempre e comunque: la trentaduenne di Cremona ha sostanzialmente fatto da apripista al mestiere di influencer, venendo nominata – nientemeno che da Forbes – come l’influencer di moda più importante al mondo, appena prima di vincere il premio Top Digital Leader a Roma. Insomma, stiamo parlando di una ragazza che dei social network ha fatto una professione, e non è una metafora o un giro di parole; addirittura, il piccolo Leone ancora prima di venire al mondo aveva un proprio account Instagram e questo la dice lunga di come la Ferragni abbia cambiato la realtà del web.

Chiara Ferragni, nel momento in cui scriviamo, ha quasi 12800 post su Instagram: un numero esorbitante se consideriamo che oggi vanno molto più di moda le storie (i cui contenuti “spariscono” dopo 24 ore ma sono ovviamente archiviati nel proprio account), capace anche di far impallidire i 19,5 milioni di follower: certo sono sempre meno di quelli di LeBron James o Cristiano Ronaldo, ma decisamente superiori a Leo Messi e anche di Lewis Hamilton. Insomma, niente male davvero per una che si è “fatta da sola”, iniziando come blogger e finendo sei anni più tardi sulla copertina di Vogue, prima fashion blogger di sempre. Questa volta però non si parla di un post che riguardi il lavoro: non una novità, perché da quando è nato Leone il profilo personale di Instagram ha iniziato a essere popolato da selfie in cui la Ferragni si ritrae con il figlio e/o Fedez (la coppia si è sposata nel 2018 a West Holliwood, quando Leone aveva già quasi sei mesi).

Va riconosciuto il bel pensiero che Chiara Ferragni ha avuto in questi giorni da Coronavirus: per una volta nessuna polemica circa gli aiuti finanziari dell’uno e le mancanze dell’altro in epoca di pandemia, solo un semplice messaggio che ci riporta all’essenzialità della famiglia e in generale dei rapporti stretti, ma allo stesso tempo senza sottolineare una situazione negativa (l’isolamento e il non poter uscire di casa, ormai da un mese e mezzo) quanto il riconoscere quello che c’è. Si dirà – e lo si è detto a più riprese – che la quarantena dei vip la vorrebbero fare tutti e c’è chi è costretto in appartamenti minuscoli; verissimo per carità, ma non tutti coloro che hanno a disposizione centinaia di metri quadrati e ampi giardini scriverebbero cose simili.



