Chiara Ferragni torna nel mondo della moda: il suo nuovo progetto fa discutere, perché

Chiara Ferragni torna nel mondo della moda. L’imprenditrice ha recentemente annunciato il suo ultimo progetto: la capsule collection “Chiara Ferragni x Rivoluzione Romantica”. Sui suoi social, ha pubblicato un video promozionale in cui la si vede giocare a carte, divertirsi in una sala giochi o preparare una pizza, mostrando il suo lato più leggero e spontaneo. La collezione è composta da felpe, t-shirt e accessori portano frasi ironiche come “Illusi da sempre”, “World’s best sottona” o “Non spaccarmi il cuore (è già rotto abbastanza)“. Dunque, è facile intuire che il tema principale della capsule è l’amore, in tutte le sue sfumature: fragile, doloroso, ma sempre da affrontare con autoironia.

“Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile“, ha scritto l’influencer. Certamente, Chiara conosce bene le delusioni amorose. Ricordiamo che, per 7 anni, è stata legata a Fedez, con il quale si è sposata nel 2018 e ha avuto due figli: Leone e Vittoria. Dopo la separazione nel 2024, però, si è scoperto che, per anni, il rapper ha avuto una presunta amante, Angelica Montini, conosciuta ancor prima di Chiara.

Chiara Ferragni lancia una provocazione a Fedez? Dettagli

A tal proposito, c’è chi pensa che Chiara Ferragni abbia voluto lanciare una frecciatina all’ex marito con il suo nuovo progetto. Difatti, alla fine della presentazione della collezione, ha detto: “Ogni riferimento a persone realmente esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale“. Una frase per mettere le mani avanti, ma che in tanti hanno interpretato come una battuta ironica in riferimento al suo matrimonio. Ad ogni modo, la collezione pare aver già conquistato il pubblico. Difatti, la felpa “Best Sottona” è andata sold out in pochissimo tempo, mentre cappelli, t-shirt e felpe hanno prezzi accessibili dai 30 ai 99 euro.