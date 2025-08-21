Volano frecciate a distanza tra Fedez e Chiara Ferragni: l'ultima arriva proprio da lei. Il gesto social dell'influencer non passa inosservato

Ormai è cosa nota che la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez non è stata affatto pacifica. I due, da quando si sono detti addio e hanno ufficializzato la loro separazione, non hanno mai perso occasione per mandarsele a dire, anche a distanza. Di pochi giorni fa è il dissing in rime di Fedez alla sua ex moglie: prima ancora il rapper aveva raccontato che Chiara lo aveva criticato con i figli per aver comprato loro dei “labubu” (dei peluche di tendenza) falsi. E ancora, Fedez aveva raccontato come il suo matrimonio fosse stato “un Vietnam“. Dunque, parole di certo non pesate, che hanno fatto discutere e non poco, anche perché di mezzo alla loro separazione burrascosa ci sono due figli.

Fedez e Chiara Ferragni: lui la chiama con il nome dell'amante?/ Spunta un vecchio video che fa discutere

Solamente pochi giorni fa è stata invece Chiara Ferragni a replicare ai dissing del marito, retwittando un video su Instagram. Facciamo un passo indietro: da poche settimane anche su Instagram è possibile retwittare i video e i post in generale, come accade ad esempio su X o su Threads. Dunque, ormai tutti si stanno sbizzarrendo con i repost, anche Chiara.

Chiara Ferragni, vacanza romantica con Tronchetti Provera ad Ibiza/ La villa extralusso è da capogiro

Chiara Ferragni, frecciatina a Fedez sui social? Cos’è successo

Chiara Ferragni ha retwittato un video nel quale c’è scritto: ”Pov: it’s so hot outside I almost called my ex so I can be around something shady”. La parola ”shady” ha un doppio significato: vuol dire infatti ”ombroso” ma anche ”ambiguo”. Dunque, la Ferragni ha voluto condividerne il significato ovviamente ironico: “Fa così caldo fuori che ho quasi chiamato il mio ex in modo che io possa essere circondata da qualcosa di ombroso” si legge infatti nel post tradotto. Secondo tanti, si è trattato di una frecciatina a Fedez da parte della Ferragni. Sarà davvero così? Di certo i due non si fanno problemi nel mandarsi a dire le cose via web.