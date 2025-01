Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno trascorso le loro prime vacanze in famiglia. Dopo aver già conosciuto i figli della fidanzata a Milano, il nuovo compagno dell’influencer ha passato le feste con Leone e Vittoria, e con il resto della famiglia di Chiara, incluso il cane Paloma. Come riportato dal settimanale Chi, i due hanno dato il benvenuto al nuovo anno a St. Moritz, nella casa di Pierfrancesco Zanchi, amici di Tronchetti Provera. Prima di allora, la coppia aveva trascorso alcuni giorni a Courmayeur, dove Tronchetti Provera è stato fotografato mentre giocava con i bambini, passeggiava mano nella mano con Chiara e aiutava la piccola Vittoria a mettere gli sci.

Gli scatti mostrano un clima sereno e affettuoso, con Chiara sempre sorridente al suo fianco, trasmettendo l’immagine di una vera famiglia allargata. Giovanni Tronchetti Provera l’ha accompagnata durante le lezioni di sci di Leone e Vittoria, mostrando ormai di essere integrato nel nucleo familiare. Intanto, Fedez, che per la prima volta ha trascorso le feste senza i figli, è volato a Saint Barth con amici, in attesa di essere raggiunto dai bambini.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: la prima vacanza in famiglia e la reazione di Fedez

Al momento, Fedez non si è espresso sugli scatti che ritraggono la Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera e i suoi figli insieme sulla neve. Conoscendo il suo carattere, è probabile che queste immagini pubblicate da Chi non gli siano andate giù, ma sembra comunque intenzionato a mantenere il silenzio. Nonostante i contrasti passati, i due ex coniugi vogliono trovare un equilibrio per il bene di Leone e Vittoria. Lo dimostra anche il gesto di Chiara, che ha menzionato l’ex marito nelle sue storie Instagram, annunciando che presto i bambini sarebbero stati con “il loro papà”. Tuttavia, sui social continuano a spuntare frecciatine, come il recap del 2024 pubblicato dal rapper, che non è passato inosservato.

Chiara, però, sembra ormai aver voltato definitivamente pagina. Il suo incontro con l’imprenditore risale ad agosto, durante una vacanza a Ibiza, e da allora i due sono inseparabili. Entrambi con matrimoni e figli alle spalle, sembrano aver costruito una relazione solida in pochi mesi. Tanto che, di recente, sono circolati rumors su una possibile gravidanza dell’influencer, successivamente smentiti. Per il momento, si tratta solo di voci, ma il 2025 potrebbe riservare nuove sorprese per questa coppia sempre più affiatata.