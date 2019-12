Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram un lungo messaggio in prossimità del Natale. Per moltissime persone, sia lei che il marito Fedez, vivono eternamente una vita di gioie e serenità ed invece, l’imprenditrice digitale ha voluto mettere nero su bianco le sue ultime fragilità, raccontandosi online agli estimatori. L’influencer si è aperta senza filtri, svelando di avere perso anche delle persone molto care che facevano parte della sua vita. Nel cuore della notte ha condiviso un post, pubblicando una fotografia con gli occhi luci di pianto. Un flusso inarrestabile di pensieri hanno fatto da cornice ad un emozionante momento di pura verità, senza pubblicità, Stories ed eventi. Chiara ha recentemente perduto due fan con i quali chiacchierava spesso online dopo averli conosciuti per merito di alcune associazioni di volontariato. “Irene aveva chiesto a Make a Wish di venire nel mio negozio e la mia prima reazione ed idea era di farle una sorpresa e farmi trovare lì, ma il peggiorare repentino delle sue condizione ha cambiato i piani. L’ho video-chiamata insieme a Fede ‘facendomi promettere’ che si sarebbe rimessa perché ci tenevo davvero a conoscerla, e promettendole che due giorni dopo sarei andata io a quel punto a trovarla. Ma le cose sono andate diversamente, nel modo più tragico possibile”, ha spiegato la Ferragni.

Chiara Ferragni, lo sfogo: “Se finisse tutto? Ecco cosa mi mancherebbe…”

Lo sfogo di Chiara Ferragni prosegue raccontando la storia di Riky, un ragazzo che gli era rimasto particolarmente impresso anche per il modo “leggero” con il quale affrontava la sua brutta malattia. “Io, eterna positiva, sono sempre stata ammaliata ed attratta da persone più positive di me, che riescono a vedere il sereno anche nella tempesta più buia”, ha scritto la moglie di Fedez. Queste recenti perdite le hanno permesso di riflettere in maniera approfondita, chiedendosi anche cosa le mancherebbe maggiormente se tutto finisse all’improvviso: “A me mancherebbe l’amore più di ogni altra cosa. Baciare ed abbracciare le persone che amo, sentire il loro profumo e la loro risata”. Poi conclude spiegando quanto la maternità l’abbia cambiata: “È come se dare vita a un’altra creatura mi avesse dato una visione dell’esistenza completamente diversa e allo stesso tempo mi avesse mostrato quanto tutto sia estremamente fragile. Questi sono pensieri sparsi di un giovedì prima di Natale nel quale i miei momenti di felicità sono quasi un peso personale nei confronti di chi invece ha avuto una vita distrutta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA