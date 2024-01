Chiara Ferragni, l’ospedale Regina Margherita incassa 1 milione di euro/ La donazione per il ‘caso’ Balocco

Chiara Ferragni, alle parole seguano i fatti: donato 1 milione di euro all’istituto Regina Margherita

Ancora novità sul ‘caso’ dei pandoro Balocco con protagonista Chiara Ferragni; dopo la svolta nelle indagini ravvisata nella giornata di ieri, con oggetto un’indagine per possibile truffa, pare sia arrivato il milione di euro promesso dall’influencer all’ospedale Regina Margherita di Torino. Come riporta Leggo – che cita il Corriere della Sera – la somma sarebbe stata incassata dalla struttura sanitaria in data 19 dicembre 2023.

Dunque, il giorno successivo alle scuse pubbliche di Chiara Ferragni affidate ai social, sono arrivati i fatti: l’ospedale Regina Margherita di Torino potrà beneficiare di 1 milione di euro donati appunto dall’influencer. Come lei stessa aveva spiegato, l’azione benefica mira a legittimare la sua buonafede sia per il ‘caso’ Balocco che per tutte le sue attività legate a campagne di sostegno a sfondo benefico.

Come riporta il portale, il milione di euro donato da Chiara Ferragni all’ospedale Regina Margherita di Torino verrà utilizzato per le diverse attività della struttura in ambito oncoematologico pediatrico. Sarà inoltre a disposizione per i diversi iter di ricerca, come testimoniato dalla determina dirigenziale emessa il 21 dicembre, due giorni dopo l’incasso della somma.

Intanto, la querelle giudiziaria che chiama in causa Chiara Ferragni e la Balocco sembra destinata ad avere nuovi risvolti dopo le novità delle ultime ore. Alessandra Balocco – presidente e amministratore delegato dell’azienda dolciaria – e l’influencer risultano infatti indagati dalla Procura di Milano per truffa aggravata; uno scenario che non destabilizza la moglie di Fedez che si è già detta tranquilla e sicura del buon esito delle indagini: “Sono serena perchè ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso”.

