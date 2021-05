Chiara Ferragni/ Maria Giovanna Maglie attacca: “Vende mutande non faccia politica!”

Chiara Ferragni è ormai nel pieno della sua vita. Da poco diventata mamma bis della piccola Vittoria, che proprio nei giorni scorsi ha compiuto il suo primo mese di vita, l’imprenditrice ha fatto il salto di qualità entrando nel consiglio di amministrazione di una grande azienda come Tod’s e allora cos’altro desiderare. Su di lei spesso ci si divide e ogni cosa che prova a fare o ogni messaggio che prova a lanciare, finisce sempre sotto la lente dei pettegolezzi e del gossip. Tutti sono sempre pronti a puntare il dito contro di lei o contro il marito Fedez, che proprio oggi sarà sul palco del Concertone dell’1 maggio, ma sicuramente lei continua ad andare avanti senza problemi. Ma cosa ne sarà adesso della sua vita e cos’altro le vedremo fare? Al momento sembra che l’unica cosa che la riguardi siano le polemiche che sono per lei all’ordine del giorno.

L’ultima in ordine di arrivo è legata all’attacco di Maria Giovanna Maglie che ospite a ‘La Confessione’ di Peter Gomez è tornata a parlare dello scontro avuto con la nota influencer a inizio aprile quando la moglie di Fedez ha denuncia la questione dei vaccini: “Chiara Ferragni denuncia il fatto che la nonna di suo marito viene vaccinata solo dopo una telefonata da parte loro e io l’ho attaccata dicendo che era frutto della depressione post partum… Io mi sono domandata perché una che ha fatto i soldi molto intelligentemente, molto furbamente, molto ben circondata occupandosi di magliette, borse, felpe e mutande debba mettersi a parlare di politica. Come se aspirasse a diventare un leader“. A quanto pare la sua versione non è cambiata, ci sarà la risposta della Ferragni?

