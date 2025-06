Dal caso pandori in poi Chiara Ferragni non ha mai smesso di navigare in acque torbide, l’influencer ed ex moglie di Fedez è finita nuovamente nei guai. Nelle ultime ore l’imprenditrice digitale avrebbe infatti deciso di mettere in liquidazione la Fenice Retail, sua azienda che ha segnato un rosso e delle perdite da 1,21 milioni. Retail è però stata uno dei motivi di scontro nell’ultima assemblea sui conti della “casa madre” Fenice Srl tra l’amministratore unico Claudio Calabi e i rappresentanti del socio di minoranza “dissidente”, cioè l’imprenditore Pasquale Morgese. La Retail è infatti al 100% controllata dalla Fenice (le cui quote, dopo l’aumento di capitale post-assemblea, versato interamente dall’influencer, sono ora per il 99,8% in mano a Ferragni e per il restante 0,2% a Morgese).

Alfonso Signorini ha rifiutato la conduzione di Pomeriggio Cinque?/ Retroscena bomba: "Secco no a Berlusconi"

Come sottolineato dal Corriere della sera, però, si tratta, in ogni caso, di perdite in pratica già coperte dalla maxi-ricapitalizzazione da 6,4 milioni di euro della capogruppo Fenice Srl (che nel 2023 e nei primi undici mesi del 2024 ha perso nel complesso circa 10,2 milioni.

Chiara Ferragni e il caso Fenice Retail: i numeri degli ultimi due anni

Il rosso resta, gli ultimi due anni si sono rivelati molto complicazioni per l’azienda di Chiara Ferragni che adesso ha superato perdite da 1,2 milioni di euro. Il ramo retail gestiva i negozi fisici a marchio Ferragni, tra cui quello in via del Babuino a Roma, chiuso contestualmente all’annuncio della liquidazione, e quello precedentemente dismesso a Milano in via Capelli, in uno dei salotti della città tra corso Como e piazza Gae Aulenti.

Elodie, non si placa la polemica sul mancato sold out a San Siro/ Come stanno davvero le cose

Situazione che dunque resta di allerta per Chiara Ferragni, che continua a vivere una pagina complicata dal punto di vista finanziario, una situazione burrascosa e finita nel precipizio dal Natale 2023 in poi, il periodo in cui esplose lo scandalo pandori e che portò anche a una crepa insanabile nel rapporto con Fedez. Intanto si vocifera di un possibile debutto in tv per la Ferragni con un programma di moda.