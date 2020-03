Chiara Ferragni: “mia nonna sta male”/ “Pregate per lei, ma non ha il coronavirus”

Chiara Ferragni sempre più preoccupata per la nonna. L’influencer, con una storia su Instagram, ha chiesto ai fans di pregare per la nonna che, dopo essere stata ricoverata in ospedale per oltre tre settimane, sta ancora male. La moglie di Fedez ha però precisato che le precarie condizioni di salute della nonna non sono assolutamente dovute al coronavirus che sta spaventando l’Italia e il mondo con un numero sempre maggiore di contagi. Proprio per il coronavirus, la Ferragni ha annullato una serie di eventi professionali rinunciando, ad esempio, alle sfilate di Parigi. La Ferragni, così, dopo aver annullato un viaggio di piacere all’estero, si è rifugiata in Valle D’Aosta con la famiglia, ma tornata a Milano, ha dovuto fare i conti con il momento delicato che sta vivendo la sua famiglia, preoccupata per la nonna.

CHIARA FERRAGNI PREOCCUPATA PER LA NONNA: “NON STA MIGLIORANDO”

Nonostante il lungo periodo trascorso in ospedale, la nonna di Chiara Ferragni non sta migliorando. L’influencer che sui social continua ad intrattenere i fans regalando loro anche dei momenti divertenti con protagonista il piccolo Leone, amatissimo dai fans di mamma Chiara e papà Fedez, non nasconde la sua preoccupazione per quello che potrebbe accadere all’amata nonna. “L a nonna è stata in ospedale per oltre tre settimane (non per il coronavirus) e non sta migliorando. Per favore mandateci tante preghiere e buoni pensieri “, ha scritto l’influencer. I fans si sono stretti intorno a lei e alla sua famiglia augurandole di poter presto festeggiare la guarigione della nonna.

