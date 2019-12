Chiara Ferragni, moglie di Fedez/ Critiche per la foto hot col push up: “È inutile!”

Chiara Ferragni sa bene cosa sono gli haters. Per un motivo o per l’altro, la moglie di Fedez continua a finire mira degli attacchi di alcuni utenti del web. Nelle ultime ore è accaduto per una foto postata su Instagram in cui la Ferragni mostra fiera il suo décolleté modellato dal push up. Così scrive “Aggiornamento: amo ancora questo reggiseno push up”. Qualcuno dei suoi hater ha quindi pensato bene di commentare lo scatto in modo sarcastico. “Se non le hai, non le hai: non ha senso mettere il push up”, ha commentato un utente della rete, ma la Ferragni, nota per le sue risposte brevi e concise, non è rimasta in silenzio. “Cosi vedono il panorama” ha scritto la mamma del piccolo Leone, stanca delle continua e anche ripetitive critiche. D’altronde Chiara non ha mai fatto mistero di essere fiera del suo seno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

CHIARA FERRAGNI NEL MIRINO DEL CODACONS

Chiara Ferragni a Sanremo 2020? Se da un lato i fan dell’imprenditrice sono pronti a sostenerla, il Codacons ha scelto di schierarsi a sfavore della sua presenza all’Ariston. Nonostante sia tutto ancora nel calderone delle idee e sia ad oggi solo un’ipotesi: la Ferragni potrebbe presentarsi al fianco di Amadeus oppure no. “Siamo pronti a intentare una causa legale contro la Rai e a impugnare dinanzi la Corte dei Conti e alla Procura il contratto di ingaggio di Chiara Ferragni, qualora sia confermato il suo ruolo a Sanremo”, scrive in un comunicato il Coordinamento delle associazioni per la difese dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. Il motivo? La moglie di Fedez non rappresenterebbe un modello adatto ai giovani nè al resto del pubblico, a causa delle denunce ricevute per l’uso scorretto dei social network e in particolare “all’utilizzo che la stessa fa su Instagram del proprio figlio, utilizzato a scopo commerciale per promuovere marchi e prodotti vari, in totale violazione delle norme vigenti che tutelano i minori e la loro privacy”. Chiara insomma divide ancora, anche nel suo essere ‘mamma social’ e in questo caso ha scelto di rispondere al Codacons, riferisce Il Tempo, tramite comunicato stampa della TBS Crew: “Sono molto colpita del tempo e dell’aggressività che nelle ultime settimane il Codacons ha destinato alla mia persona e ai progetti che mi riguardano con dichiarazioni infondate e dal contenuto diffamatorio, che screditano me e comunicano ai cosumatori informazioni errate”, dice, aggiungendo anche di non aver ricevuto alcuna denuncia sul suo modo di usare i social, così come che l’Antitrust non avrebbe mai preso alcun provvedimento nei suoi confronti per via il suo documentario Chiara Ferragni Unposted.

CHIARA FERRAGNI REGINA DI INSTAGRAM: FRA LEO E SCENE DI VITA QUOTIDIANA

Per Chiara Ferragni essere madre è una vera gioia, come dimostra mentre si diverte per prima alle giostre, in compagnia del figlio Leone. Come sempre tutto documentato tramite Stories Instagram, dove è possibile anche vederla durante una seduta di massaggio, mentre si rilassa e si prende cura del proprio corpo. In un’altra clip, gira per le strade di Milano e mostra felice e orgogliosa il mega cartellone sul suo documentario “Chiara Ferragni Unposted” di Amazon Prime Video. Un breve attimo prima di concedersi un altro giro sulle giostre con il piccolo Leone, che ritroviamo subito dopo su un’altra giostra con la nonna. Superato quindi il brutto momento vissuto qualche giorno fa, quando un piccolo incidente domestico ha spinto Chiara e Fedez a correre in ospedale per far visitare subito il rampollo. “Ora Leo sta bene, però praticamente è finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa. Quindi aveva un taglio qua e lo abbiamo dovuto portare al pronto soccorso. Gli hanno dato sei punti”, dice in una Storia dopo essere tornata a casa. Tutto bene quindi, anche se lo spavento per entrambi i genitori è stato grande. Oggi, giovedì 5 dicembre 2019, Fedez sarà invece ospite de La Confessione sul canale Nove per raccontarsi a 360°. Parlerà anche della sua vita a due con Chiara, invidiabile agli occhi di molti fan che seguono entrambi e non si lasciano sfuggire alcun dettaglio sulla coppia più famosa d’Italia?



