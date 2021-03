CHIARA FERRAGNI, MOGLIE FEDEZ/ Così Leone ha reagito alla sua performance a Sanremo

Chiara Ferragni, influencer da milioni di follower e prolifica imprenditrice del web, è anche la moglie del rapper Fedez, quest’anno in gara a Sanremo con il brano Chiamami per nome. Lo abbiamo visto esibirsi nelle prime serate del Festival super emozionato, mentre Francesca Michielin – sua accompagnatrice in quest’esperienza – gli dava coraggio guardandolo negli occhi decisa, con una grinta e una presenza scenica che compensava decisamente le sue insicurezze. Uno dei motivi per cui Fedez appare particolarmente provato, in questo periodo della sua vita, potrebbe essere l’imminente nascita di ‘V’, la sua seconda figlia dopo il piccolo Leone. Fedez non ne parla, ma ormai siamo agli sgoccioli: Chiara potrebbe darla alla luce proprio nel mese di marzo. È questo il motivo per cui ha preferito rimanere a casa, seguendo il Festival di Sanremo in tv insieme al piccolo Leone. Proprio Leone, una di queste sere, ha regalato al suo pubblico una reaction divertente all’entrata in scena del papà sul palco dell’Ariston: “È papà con Margherita!”, ha sorriso Leone, scambiando evidentemente Francesca per una non meglio specificata Margherita.

Chiara Ferragni, ‘Vittoria’ potrebbe essere il nome di sua figlia

Poco più sopra si è fatto riferimento al presunto nome della nascitura, che dovrebbe iniziare per ‘v’. L’indizio è stato diffuso dallo stesso Fedez, che su Instagram ha pubblicato uno scatto con indosso una felpa di Versace su cui sono ricamate le iniziali dei suoi cari. Sono quelle che già conosciamo: ‘F’ per ‘Federico’, ‘C’ per ‘Chiara’, ‘L’ per ‘Leone’ più una ‘V’ ‘sospetta’. “La mia famiglia mi copre le spalle”, si legge nella didascalia del post. Nella foto, Fedez fa con le mani il segno di vittoria, con indice e medio alzati e il resto delle dita abbassate, a richiamare anche la ‘v’ del ricamo che potrebbe essere l’iniziale della bambina. Più nello specifico, i fan pensano proprio al nome Vittoria, visto quel gesto inequivocabile che compare in più di una foto tra quelle pubblicate ultimamente dal rapper. Chiara Ferragni, dal canto suo, non conferma né smentisce: intanto si gode gli ultimi giorni della sua gravidanza, che in confronto alla prima è stata una passeggiata. Il clima in casa è molto rilassato, complice anche la presenza di Leone che dispensa a tutti risate e battute involontarie come quella condivisa sui social dalla stessa Ferragni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA