Chiara Ferragni, moglie Fedez/ Il rapper rivela il nome della figlia, ma…

Chiara Ferragni è la moglie di Fedez: un amore importante quello fra l’influencer e il rapper che tra pochi mesi saranno genitori per la seconda volta. Proprio così la famiglia dei Ferragnez si allarga e a comunicarlo alcune settimane fa sono stati proprio Fedez e Chiara che, tramite Instagram, hanno annunciato a mezzo mondo l’arrivo di un secondo figlio. Una notizia bellissima per la coppia più amata e seguita dei social che spesso sono anche oggetto di critiche e polemiche. Il web si sa è un luogo frequentato da repressi e frustarti e di fronte alla felicità e al successo altrui non resta altro da fare che puntare il dito e criticare. Lo sa bene Chiara, influencer e imprenditrice digitale da 22 milioni di followers su Instagram che è una celebrity conosciuta in tutto il mondo. Sui social Chiara ha sempre raccontato e condiviso la sua vita: dalla passione per la moda poi diventato un lavoro fino alla sua vita sentimentale. Prima la storia con Fedez, poi il matrimonio evento fino alla nascita del piccolo Leone.

Chiara Ferragni incinta: sarà una femmina

In queste settimane i fan di Chiara Ferragni stanno seguendo con grande interesse l’evolversi della seconda gravidanza. L’imprenditrice digitale, infatti, è in attesa di un secondo figlio che dovrebbe nascere tra cinque mesi. Pochi giorni fa, infatti, Chiara Ferragni e Fedez hanno postato una tenerissima foto dalla cabina armadio di casa dove si scambiano un bacio sulla pancia accompagnata dalla didascalia “quinto mese”. Intanto cresce la curiosità sul nome della figlia dei Ferragnez visto che il piccolo Leone ha rivelato il sesso della nascitura “mamma in pancia ha una bimba”. Fedez sui social ha fatto un primo nome “Ciao Gennara”, ma si trattava solo di uno scherzo alla moglie. Dal canto suo la Ferragni nonostante il successo mondiale ha ancora tanti sogni da realizzare come quello di vedere il volto del figlio Leone sulle confezioni delle barrette Kinder. Per questo motivo ha pensato bene di utilizzare Instagram per proporsi: “this is my dream, @kinderitalia can we make it happen?» («Questo è il mio sogno, @kinderitalia possiamo farlo avverare?»”. Chissà che non possa realizzarlo!



