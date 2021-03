CHIARA FERRAGNI, MOGLIE FEDEZ/ La reazione di Leone al primo incontro con Vittoria

È da poco nata Vittoria, la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, già genitori del piccolo Leone, che il 19 marzo scorso ha compiuto 2 anni. Al ritorno a casa dall’ospedale (Chiara è stata ricoverata per due-tre giorni nella clinica Mangiagalli di Milano, dove Vittoria ha visto la luce), i due hanno subito registrato la reazione di Leone al primo incontro con Vittoria, che – c’era da aspettarselo – è stata molto tenera e per certi versi anche molto divertente. Ci hanno pensato mamma e papà a dare un’interpretazione ai primi gesti che Leo ha rivolto alla sorellina, che secondo loro è stata accolta con un pochino di diffidenza da parte del fratello maggiore. “Lellino un pochino nero”, scrive Chiara su Instagram, in una delle storie che documentano il primo approccio tra i due. In realtà, Leo è sembrato abbastanza emozionato (in senso naturalmente positivo); certo, un po’ di titubanza c’è stata, ma è solo questione di tempo prima che i due si abituino a giocare insieme.

Chiara Ferragni, Fedez e il loro nuovo inizio con Vittoria e Leone

“La reazione di Leo quando ha incontrato Vitto è stata bellissima”, ha commentato ancora Chiara Ferragni. Anche Fedez ha partecipato al momento, cercando di avvicinare delicatamente Leo alla nuova arrivata. Il piccolo si è limitato a darle un bacetto sulla mano: “Vuoi dargliene uno sulla guanciotta?”, chiede mamma Chiara. Ma lui si trattiene: “La sto guardando. Sta dormendo”. In un segmento successivo, anche il padre lo sprona: “Tu dai. Io l’ho già dato” è la replica del bambino. Insieme a mamma e papà, Leone ha preparato anche una piccola sorpresa per lei: un cartoncino rosa con su scritto il nome di Vittoria. Quest’ultima ha ricambiato con un peluche di Sonic, chiaramente per mano dei suoi genitori: “La sorellina ti ha regalato Sonic perché ti vuole tanto bene”, gli fa notare Fedez. Segue l’ennesimo siparietto esilarante prima della nanna, con Leone che gli chiede di tornare in camera non prima di aver salutato… il suo Iron Man.

Proprio così: “Hai dato più baci a Iron Man che alla sorellina!”. Sempre su Instagram, Fedez ha parlato della nascita di Vittoria come di un ‘nuovo inizio’ per tutti e quattro. La bambina si è fatta attendere non poco: la seconda gravidanza di Chiara, infatti, è andata oltre le 39 settimane (contro le 37 di Leo), ma tutto sommato è stata più tranquilla della prima. Per annunciare in tempo reale il lieto evento è nato anche un profilo Twitter, ‘Aggiornamento Orario Gravidanza Chiara Ferragni’, in cui un utente anonimo forniva aggiornamenti in chiave ironica su Chiara e sul previsto momento del parto.

