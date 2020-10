CHIARA FERRAGNI, MOGLIE FEDEZ/ “Un rapporto vero e importante che mi ha cambiata”

Tutti conoscono la Chiara Ferragni influencer; un po’ meno approfondito, invece, è il lato della sua vita che la vede protagonista in qualità di ‘moglie’ di Fedez e ‘mamma’ di Leone. In pochi, per esempio, sono al corrente degli esordi e dei retroscena della sua relazione con il rapper milanese, che ha conosciuto nel 2016 dopo che lui l’aveva citata nel testo della canzone Vorrei ma non posto. In seguito, lei se n’è innamorata: è successo precisamente una mattina, mentre erano in vacanza a Los Angeles con le loro rispettive famiglie. La dinamica la racconta in un’intervista in edicola fino al 30 settembre sul numero 39 di Vanity Fair: “A un piano di un grande magazzino, a un certo punto io vedo un regalo per mia madre. Poi me ne dimentico, lui finge di andare in bagno e quando più tardi siamo in macchina di ritorno verso casa, lui tira fuori il regalo che ha comperato senza dirmelo. Ecco, un’altra volta: è la cura, anche in questo piccolo dettaglio, a farmi innamorare”.

Chiara Ferragni: “Mi ha cambiata, lui è più battagliero e politico”

C’è da dire che in questi quattro anni al fianco di Fedez, Chiara Ferragni è molto cambiata. La conferma la dà lei stessa: “I rapporti, i rapporti veri e importanti ti cambiano”. In particolare, è diversa nel modo e nella ‘facilità’ con cui dispensa pareri sui social: “Ha ragione, l’impegno, il desiderio di schierarsi viene da lui. Certo, lui è più battagliero, molto, ma molto più politico di me. Io invece mi limito ai valori, non me la sento di parlare di politica. Come nel caso dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, espormi, prendere una posizione, mi è sembrato necessario e naturale. Mi piace dire la mia opinione ma non voglio trasformarmi in un’opinionista, in uno di quei personaggi che devono per forza farci sapere tutto di quello che pensano in ogni situazione e per ogni fatto. Però penso sia arrivato per me il momento di condividere sempre di più informazioni, posizioni e opinioni”.

Come si informa Chiara Ferragni

Da brava utente dei social, Chiara Ferragni forma le sue opinioni principalmente lì: “Molto da Instagram”, specifica. “Mi piace approfondire gli spunti, le notizie che condividono le persone che ammiro e che seguo. Il profilo Instagram di Will-Italia, per esempio, mi appassiona. Federico sostiene sia banale, invece a me piace per come spiega contesti, scenari politici, risvolti storici e sociali. Sono affascinata dai giovani che fanno informazione, come per esempio Spaghettipolitics, profilo da cui ho ripostato il punto di vista su Willy Monteiro Duarte e che in seguito è stato hackerato. Ho scritto personalmente a Instagram per farlo rimettere online. La ragazza che lo cura è giovanissima e la ammiro molto, mi fa pensare. Un’altra grande fonte di informazione è Youtube: con Fede, passiamo intere giornate a guardare video e documentari”.



