Chiara Ferragni, parla l’imprenditrice del lusso: “Prezzi folli per una story, ora vuole i miei gioielli? Ma anche no".

Chiara Ferragni è di nuovo al centro delle polemiche dopo che un’imprenditrice ha raccontato un retroscena di quando l’influencer era ancora la persona di maggior successo nel nostro Paese. Per lei, il 2024 è stato un anno pieno di brutte sorprese e la ciliegina sulla torta è stata la scoperta del tradimento di Fedez, che a quanto pare non voleva sposarla nemmeno il giorno del matrimonio. A dicembre scorso, la Ferragni aveva scritto un post dicendo di aver dovuto affrontare tante sfide: “Qualcosa che non rifarei? tante cose, tipo fidarmi di persone sbagliate”, diceva.

E dopo il Pandoro Gate, tutto è crollato come il fatturato che ha subito un calo del 90% e oltre. Non solo, da lì Chiara Ferragni non ha più avuto collaborazioni con le solite aziende partner con cui da anni lavorava, e ha iniziato a cercare di farsi strada all’estero. Non che il 2025 sia da meno dato che è finita anche la storia con Giovanni Tronchetti Proverae si attende ancora il processo per il Pandoro Gate verso la fine di settembre.

Chiara Ferragni, parla l’imprenditrice: “Ecco quanto mi ha chiesto per una sola storia sui social“

Di recente un’importante imprenditrice ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa rivelando una cifra folle chiesta da Chiara Ferragni per fare una storia di sponsorizzazione su Instagram. A rivelare tutto è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter dove ha riportato le parole della donna: “Quando 4 anni fa chiesi un pacchetto stories alla Ferragni, il suo team mi chiese per singola una stories 154 Mila euro. Oggi i miei gioielli, li ha voluti lei gratis. E li ho regalati… che dire come la ruota gira”. Si prevede un racconto di fuoco, se questi sono gli inizi… di una bolla esplosa senza ritorno”.

L’imprenditrice ha voluto rimanere anonima per proteggere la sua privacy, per questo motivo al momento non si sa di chi si tratta, ma di certo al sua risulta essere l’ennesima testimonianza di come Chiara Ferragni sia un personaggio più controverso di quanto si pensasse. Oltretutto, come riportato da Biccy, pare che a breve uscirà un’inchiesta sui Ferragnez che lascerà tutti a bocca aperta.