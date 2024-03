Chiara Ferragni, niente post sponsorizzati/ Influencer così perde 1 milione di euro al mese, follower calano

Chiara Ferragni ha perso 5 milioni di euro dal caso Balocco, oltre ad essere stata abbandonata da almeno 500 mila follower. L’influencer infatti da dicembre scorso ha scelto di limitare al minimo i post sponsorizzati sul suo profilo Instagram, dove appaiono esclusivamente foto personali e con abiti del suo brand. In passato invece le cosiddette adv arrivavano anche a dieci al mese.

Secondo l’agenzia Arcadia di Domenico Giordano, come riportato da Il Giornale, ogni contenuto pubblicitario le fruttava in media 93 mila euro, per un totale di un milione di euro in soli 30 giorni. Il conteggio in questione, tra l’altro, non prende in considerazione le storie, che in genere hanno un valore di un terzo rispetto ai post, essendo effimere. Considerando che ne pubblicava circa venti al mese, alla cifra va aggiunto un altro mezzo milione. È evidente dunque che la strategia del silenzio le abbia causato non pochi danni dal punto di vista economico.

Chiara Ferragni, niente post sponsorizzati: i consensi dell’influencer calano a picco

Al di là dei compensi legati ai post sponsorizzati, Chiara Ferragni ha anche perso molto seguito in questi ultimi mesi. Le stime rivelano che 500 mila follower hanno abbandonato l’influencer. In proporzione, si tratta di tutti quelli che avevano iniziato a seguirla nel 2023. Adesso in totale ha solo 29.3 milioni di seguaci. Anche in questo caso le ripercussioni sono notevoli. Non soltanto in termini prettamente numerici ma anche dal punto di vista dell’engagement.

La passione dei follower nei confronti dell’influencer è sempre più debole. Si è passato dal 5,8% di gennaio 2023 allo 0,54% di gennaio scorso. A marzo si è ulteriormente scesi a 0,18%. I dati in questione erano impensabili un anno fa. Anche il crollo delle reazioni totali del suo profilo Instagram è notevole: da 44,8 milioni a 5 milioni. Insomma, urge una nuova strategia di comunicazione per salvare The Blonde Salad.

