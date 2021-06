Chiara Ferragni nuda sotto la doccia/ Lato B coperto dalle pesche: fan impazziti

Chiara Ferragni stupisce i fan pubblicando una foto in cui è sotto la doccia senza veli. Una foto inaspettata per i milioni di followers della Ferragni che, dopo aver seguito il viaggio di lavoro che è appena terminato, si sono lasciati ammaliare dalla bellezza della moglie di Fedez che, tre mesi dopo il secondo parto, sfoggia una linea invidiabile. La foto, in poche ore, ha letteralmente fatto impazzire il web. Quasi 800mila like e circa 5mila commenti per una foto che è diventata subito virale. “Voglio il nome di chi ha scattato la foto”, ha scritto un fan e Chiara ha risposto citando l’amica Veronica Ferraro. “Ok, questa non me l’aspettavo”, scrive una ragazza. E ancora: “Sempre meravigliosa”, “Bellissima”. Non mancano, tuttavia, le critiche dei soliti haters.

Chiara Ferragni e la foto sotto la doccia: i commenti degli haters

Oltre ai complimenti, sotto la foto pubblicata da Chiara Ferragni, non mancano i commenti degli haters e quelli di chi fa riferimento a Khaby Lame che è diventato l’italiano più seguito su Instagram con i suoi 26 milioni di followers. “Stai spingendo parecchio con queste foto per tornare la numero 1 degli italiani su Instagram?”, ha chiesto qualcuno. Chiara, però, per il momento non ha risposto preferendo concentrarsi sui figli Vittoria e Leone che ha riabbracciato dopo aver trascorso alcuni giorni lontana per lavoro. La foto sotto la doccia, comunque, sta riscuotendo un grandissimo successo e tra quelle pubblicate dalla moglie di Fedez nell’ultimo periodo, è sicuramente una di quelle che sta riscuotendo più successo.

