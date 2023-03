Chiara Ferragni, nude look e seno in vista/ Il post Instagram scatena dure critiche

Chiara Ferragni, nude look a Parigi per la sfilata di Dior: il post Instagram

Chiara Ferragni, ancora una volta, sorprende in fatto di look e attira le attenzioni tutte su di sé. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, in cui ha indossato un abito con sopra disegnate le linee del suo corpo, l’imprenditrice digitale questa volta è sbarcata in terra francese in occasione della Parigi Fashion Week. Tra le sfilate più attese c’era sicuramente quella di Dior che, per l’occasione, ha lanciato una nuova linea di vestiti ideata dalla designer e direttrice creativa della maison Maria Grazia Chiuri.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati?/ Il gesto che toglie il dubbio

L’abito sfoggiato da Chiara Ferragni è sorprendente e, in questo caso, mette in evidenza i lineamenti del suo corpo attraverso un nude look total black. Dietro il tessuto trasparente, in particolare, si intravedono le linee del suo seno. Ed è proprio questo dettaglio a far storcere il naso a numerosi followers, che hanno inondato di critiche e messaggi negativi il post Instagram condiviso dalla Ferragni e dedicato proprio al look Dior sfoggiato in quel di Parigi.

Chiara Ferragni e Fedez, pace fatta dopo la crisi?/ Galeotta una cena a Milano...

Chiara Ferragni bersagliata: “Questo messaggio sta diventando forzato“

“Non sono bigotto, non ho l’anello al naso. Ma secondo me state perdendo ogni forma di femminilità e sensualità. Parlo per me….più vi spogliate, più non ci piacete“: questo è uno dei tanti commenti che hanno invaso il post Instagram di Chiara Ferragni. “Chiara sei tanto carina, ma questi vestiti con tutto di fuori no. Non li trovo eleganti, né di classe” si legge anche, a dimostrazione che la scelta di stile dell’imprenditrice digitale, decisamente trasgressiva e osé, non è affatto piaciuta ad una buona fetta di followers.

Fedez e Chiara Ferragni, è vera crisi?/ Lui avrebbe cercato ospitalità da amici, ma…

Ancora una volta, l’obiettivo della Ferragni è stato quello di lanciare un messaggio femminista, messaggio che tuttavia non è stato apprezzato dai più: “Questo messaggio del “sii libera e vestiti come pare” sta diventando troppo forzato. Non è che vestirsi di tutto punto significa essere arretrati e invece vestiti con trasparenze sono moda del futuro“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)













© RIPRODUZIONE RISERVATA