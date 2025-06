Ballando con le stelle 2025: Chiara Ferragni possibile concorrente?

Da pochi giorni si è concluso Sognando… Ballando con le stelle Milly Carlucci tornerà in onda a partire dal prossimo autunno con Ballando con le stelle 2025 e, per questo motivo, è già all’opera nella sua consueta ed accurata ricerca e selezione dei nuovi concorrenti da portare in pista. Il toto-nomi per la nuova edizione è già iniziato, nonostante manchino ancora diversi mesi, ed è proprio delle ultime ore uno scoop davvero clamoroso.

Fedez, chi è e fidanzata/ Dal tumore e la fine del matrimonio con Chiara Ferragni alla rinascita

Nella puntata de La vita in diretta andata in onda ieri pomeriggio, infatti, Alberto Matano ha dedicato spazio anche al dance show di Rai1 e, in occasione del talk, è intervenuto in studio anche Roberto Alessi. Il giornalista e direttore di Novella 2000 ha fatto alcuni interventi nel merito del programma condotto da Milly Carlucci, per poi lanciare uno scoop in un video pubblicato sulla pagina Instagram de La vita in diretta: Chiara Ferragni sarà una concorrente della nuova edizione.

Nuovo fidanzato Chiara Ferragni, flirt con Cristiano Caccamo? / La risposta dell'influencer è chiara

Roberto Alessi, lo scoop su Chiara Ferragni: “Farà coppia con Pasquale La Rocca“

“Certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle della prossima edizione“: così esordisce Roberto Alessi nel video Instagram pubblicato sulla pagina ufficiale de La vita in diretta. Il giornalista ne parla con certezza e dà dunque per assodata la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2025. Sarebbe un vero e proprio colpaccio per Milly Carlucci, che avrebbe così strappato il “sì” dell’influencer ed imprenditrice digitale, in attesa di conferme ufficiali.

Chiara Ferragni innamorata di un noto attore? Ecco chi è/ La storia "segreta" dopo Tronchetti Provera

“E se fossi proprio tu ad insegnarle a ballare?“, domanda poi Roberto Alessi rivolgendosi a Pasquale La Rocca, anche lui presente nel video. Il maestro di Ballando ammette che l’idea è molto suggestiva.