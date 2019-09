Chiara Ferragni/ Nuovo tatuaggio: “Ogni volta che succede qualcosa di brutto…”

Chiara Ferragni festeggia il suo successo al box office con un tatuaggio nuovo di zecca e un messaggio in cui si sprona ad andare avanti e, in ogni situazione difficile, tirare fuori il meglio di sé o, almeno, quello che dovrebbe essere il suo lato migliore. La bella influencer va avanti per la sua strada, sempre e comunque, ma sembra proprio che, nei momenti difficili, tutto viene messo in dubbio e rischia di essere condizionato dal mondo esterno, per questo Chiara non vuole fermarsi e per ricordarsi in ogni momento quello che è giusto e che vuole per lei. In particolare, su Instagram, pubblicando la foto del suo nuovo tatuaggio al grido di “La Chiara che vorrei”, l’influencer scrive: “Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita sa cosa significa. “La Chiara che vorrei” si traduce in “La Chiara mi piacerebbe essere” ed è la mia versione migliore, la persona che intendo essere giorno dopo giorno”.

CHIARA FERRAGNI E IL SUO IO IDEALE

Il messaggio poi continua dicendo che sicuramente questa Chiara Ferragni quasi ideale che lei ha in testa non è di certo una persona perfetta ma è sicuramente la sua idea di perfezione, la sua idea di quello che è giusto e sbagliato e colei a cui fa riferimento ogni giorno anche quando succede qualcosa di brutto: “Ogni volta che succede qualcosa di brutto o mi arrabbio mi fermo un secondo e penso: “Cosa mi piacerebbe che Chiara facesse?” E provo ad agire allo stesso modo. Nel 2016, quando il mio piccolo mondo è crollato, “La Chiara che vorrei” mi ha aiutato a rimettermi in piedi, ha cambiato la mia prospettiva e mi ha fatto diventare molto di quello che sono in questo momento. Consiglio vivamente a ciascuno di voi di agire come la persona che vorreste essere, funziona la maggior parte delle volta“. I fan hanno apprezzato e non solo per quello che hanno visto nel documentario subito in vetta alle vendite in quest’ultima settimana, ma anche perché sono convinti che questo sia davvero un messaggio positivo.

Ecco il post di Chiara Ferragni:





