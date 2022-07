Chiara Ferragni, perché il figlio si chiama Leone?/ “Quando ho conosciuto Fedez…”

Chiara Ferragni svela la verità sul nome del primogenito Leone: l’intervento su TikTok

Nel bel mezzo dell’estate 2022, Chiara Ferragni si gode una meritata vacanza e pausa per staccare la spina dagli impegni previsti a breve in agenda, concedendosi un momento di condivisione con gli internauti sul popolare social TikTok. Nell’attesa di segnare il nuovo debutto in tv, che la vedrà a febbraio 2023 vestire i panni di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 e al fianco del direttore artistico della kermesse e timoniere Rai, Amadeus, in un nuovo filmato condiviso da tiktoker la webstar nonché consorte di Fedez è tornata a parlare di sé, lasciandosi andare ad una curiosa verità legata ad una scelta importante maturata sul nome di uno dei figli avuti con il rapper di Cigno nero.

Selvaggia Lucarelli, attacco a Chiara Ferragni "ruba" la biancheria dell’hotel/ “Poi denuncia l’illegalità…”

Si tratta della replica che l’influencer marketing ha riservato all’incessante interrogativo sollevato dal web, che si chiede come mai la coppia vip abbia scelto di riservare al primogenito il nome Leone. In risposta ai quesiti generali, nel dettaglio, l’influencer Chiara Ferragni si è abbandonata ad una dolcissima verità, rimasta ad oggi top-secret: “Era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede (avevo fatto un’estate completamente single, senza frequentare nessuno) avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio”. La verità ripresa dall’influencer dagli occhi di ghiaccio, poi, prosegue: “Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati, questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Quindi il primo frutto che era Leo, lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto”.

Chiara Ferragni, moglie Fedez/ "Buon compleanno alla mia prima bambina e guerriera"

Chiara Ferragni e gli highlights della carriera prima di Sanremo 2023

Sempre via social, in questi giorni, Chiara Ferragni ha inoltre rilasciato delle dichiarazioni anche sui momenti salienti della sua carriera di trend-setter e influencer di fama internazionale, in vista del nuovo debutto tv a Sanremo 2023: “Non c’è mai stato un momento di svolta completa, è stato tutto un andare step by step. Il primo momento un po’ “sto sognando ad occhi aperti o è la verità?” è stato nel 2011 al Festival del cinema di Cannes. Sono stata invitata a fare il red carpet e pensavo nessuno mi conoscesse. Invece sono arrivata sul red carpet e tutti i fotografi mi chiamavano per nome per farmi girare verso di loro. Una cosa assurda per me a quel tempo”. Il racconto è poi proseguito con il primo step all’estero: “Un’altra svolta c’è stata quando sono andata a vivere negli Stati Uniti. Ho cercato di alzare il mio profilo e rendere tutto il mio lavoro più internazionale e ha funzionato. Secondo me il 2015 è stato un anno molto importante perché sono stata la prima influencer sulla cover di Vogue Spagna, a cui poi ne sono seguite tante altre e poi sono stata inserita in questa lista molto importante di Forbes delle 30 persone sotto i 30 anni che stavano facendo qualcosa di innovativo in tutto il mondo”. Infine, il monito della consorte di Fedez: “Tutto quello che ho fatto non l’ho mai fatto per caso. Ho sempre seguito il mio istinto che è l’asset di cui mi fido di più in assoluto, seguendo anche il cuore e facendo delle cose che mi provocavano gioia e piacere. Ho sempre cercato di capire cosa mi piacesse veramente fare e di perseguirlo giorno dopo giorno. Inoltre ho sempre cercato di fare cose nuove e uscire dalla mia comfort zone e fare anche cose che mi spaventavano per cercare di arricchirmi mentalmente ed emotivamente ogni giorno di più”.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni e Ilary Blasi: stesso bikini sui social/ Costume low cost è sold out!

© RIPRODUZIONE RISERVATA