Chiara Ferragni perde la collaborazione con la Coca Cola/ Sospesa la nuova campagna pubblicitaria

Chiara Ferragni: addio alla collaborazione con la Coca Cola?

La Coca Cola avrebbe deciso di sospendere la campagna pubblicitaria con Chiara Ferragni per il nuovo anno e che sarebbe dovuta essere trasmessa in occasione del Festival di Sanremo 2024. A riportare la notizia è La Repubblica. «Lavorato con lei nel 2023 ma non useremo contenuti», fanno sapere dall’azienda, avrebbe fatto sapere la Coca Cola che avrebbe deciso di sospendere la campagna pubblicitaria dopo il caso Balocco.

La Coca Cola, per un nuovo spot pubblicitario, aveva deciso di puntare sull’immagine di Chiara Ferragni e sul grande seguito di followers. Lo spot sarebbe dovuto uscire a fine gennaio sfruttando l’inizio del Festival di Sanremo 2024 ma a quanto pare l’azienda che produce la bevanda più famosa al mondo avrebbe deciso di fare un passo indietro.

Chiara Ferragni dopo il caso Balocco

Prima della Coca Cola, anche Safilo Group, specializzato nell’occhialeria made in Italy, aveva annunciato l’interruzione della collaborazione con la Ferragni annunciando la propria scelta con la seguente nota ufficiale. «A seguito – si legge – di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio».

Nel frattempo, dopo diversi giorni di silenzio, Chiara Ferragni è tornata in punta di piedi sui social. Nessuna sponsorizzazione per l’imprenditrice digitale che, in questi giorni, sta condividendo contenuti della sua vita privata mostrandosi in compagnia dei figli Vittoria e Leone.

