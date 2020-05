Chiara Ferragni piange per le vittime di abusi/ “Fitte allo stomaco per quanto letto”

Pubblicità

“Penso a tutto quello che sto leggendo. Migliaia di direct che mi parlano delle loro esperienze di abusi e stupri, spesso accaduti in tenera età e spesso da persone molto vivine a loro, parenti ed amici intimi”. Inizia così il lungo post scritto e pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni che in queste ore sta accogliendo i messaggi di tantissime persone che le stanno raccontando le loro terribili esperienze. Tutto ha preso spunto dal Denim day, una giornata istituita negli Stati Uniti alla fine degli anni Novanta in protesta con una sentenza ritenuta terribilmente ingiusta avvenuta in Italia. In quell’occasione, un giudice assolse un uomo dall’accusa di stupro perché la ragazza 14enne indossava un paio di jeans molto stretti, “e quindi si dava per scontato che avesse consentito il rapporto sessuale”, sottolinea la Ferragni nel suo post.

Chiara Ferragni, lacrime per le vittime di stupri: “Denunciate, non tenetelo per voi”

Tantissimi, in queste ore, i video su TikTok che portano proprio l’hashtag #denimday, con donne e ragazze che raccontano di aver subito stupri o abusi. “Sono rimasta a bocca aperta e con le fitte allo stomaco per quanto questi video fossero forti per me” ha fatto sapere Chiara Ferragni, che si è poi mostrata in lacrime e affranta dal dolore su Instagram. “Il mondo di internet e dei social sta cambiando in parte le cose: – continua l’influencer – sta dando voce ad un pubblico globale di confrontarsi a persone che prima non potevano parlarne con nessuno”, ha sottolineato. Per poi lanciare un importante appello: “Se siete vittime di qualcosa di sbagliato non tenetelo per voi, parlatene. – e ancora – È il primo passo per la libertà e per finalmente riprenderci il potere che spesso non pensiamo di avere”.

