Chiara Ferragni piange su TikTok: messaggio per Fedez, ‘innamorata’ di Jacob Elordi/ Stoccate e like sospetti

Chiara Ferragni crolla e piange su TikTok: “Ridotta così leggendo…”, c’entra Fedez

Mentre Fedez viene beccato un giorno si ed il successivo pure al fianco di nuove ragazze, tra cui la presunta nuova fidanzata Violeta Toloba, Chiara Ferragni ha scelto un profilo più basso. È riapparsa sui social ma condivide solo post e scatti con la sua famiglia e le amiche. Nelle scorse ore però si è mostrata in modo totalmente inedito e scatenando l’affetto dei fan. Nel dettaglio, Chiara Ferragni è crollata in lacrime davanti ai video di un trend di TikTok su coppie innamorate e felici, con in sottofondo il brano di Coez “Le Parole Più Grandi”. Ed il commento a molti è sembrato proprio un chiaro messaggio per Fedez: “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend”

Tuttavia i fan più attenti hanno notato anche un altro like molto interessante, tra i tanti commenti di supporto e vicinanza a Chiara , in un periodo non facile né per la sua vita professionale né per quella privata, un utente le ha scritto: “Chiara lo farai fra poco con Jacob Elordi” a cui immediatamente l’influencer ha messo un like. Perché è stato tirato in mezzo il celebre attore? Il motivo è presto detto. Prima dello scandalo Pandoro, Chiara Ferragni aveva rivelato di trovare molto bello e affascinante Jacob. L’occasione per svelare la sua preferenza gliel’aveva lanciata Fedez leggendo la notizia di Patrick Dempsey eletto come uomo più bello del mondo. “Non è tanto il mio tipo” aveva replicato Ferragni “A me piace più Jacob Elordi, avrei eletto lui”.

Fedez e Chiara Ferragni: continuano le frecciate e gli attacchi social tra i Ferragnez

Interesse, o ‘crush’ come le hanno scritto in molti, per Jacob Elordi a parte, in quest’ultimi giorni sembra che tra i Ferragnez sia in atto un vero e proprio scontro social, una serie di duri botta e risposta tra Fedez e Chiara Ferragni. Pare, infatti, che Fedez in una sua canzone in collaborazione con Emis Killa le abbia dedicato dei versi tutt’altro che teneri: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio” e ancora “una storia infinita che poi è finita”.

Da parte sua, invece, Chiara Ferragni ha lanciato una sottile frecciata a Fedez ma non meno pesante. Su Instagram ha postato uno scatto accanto alla statua di Napoleone, soprannome che è stato dato all’ex marito sia da Selvaggia Lucarelli che da Marracash. Ed inoltre ha riaperto i commenti sul suo profilo Instagram, cancella i più cattivi nei suoi confronti ma lascia in bella mostra critiche e offese a Fedez addirittura mettendo dei like ad alcune stoccate come ‘finalmente posso mettermi i tacchi 12’.











