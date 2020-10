Chiara Ferragni, presto mamma bis ma sempre in mezzo alle polemiche

Chiara Ferragni sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Lei è la moglie di Fedez ma soprattutto è il suo marchio, è l’immagine su cui ha costruito il suo impero ed è un’icona per tante ragazze che vedono nella sua faccia pulita e il suo impegno un esempio da seguire. Questa sera la sua vita sarà in scena su Rai2 nel film Chiara Ferragni – Unposted ma chi la segue sui social la conosce già bene. La giovane ha trovato l’amore in Fedez e adesso si trova in pianta stabile in Italia con lui e il suo bambino, Leone. Presto la famiglia si allargherà visto che la coppia ha annunciato nei giorni scorsi la gravidanza di Chiara Ferragni che dovrebbe partorire proprio alla fine dell’inverno. Fino ad allora sembra che l’influencer e imprenditrice rimarrà in Italia cercando di rimanere al sicuro in questo difficile momento di emergenza sanitaria.

Chiara Ferragni, l’impegno durante il lockdown

Proprio l’arrivo del Coronavirus, l’emergenza e il lockdown hanno messo ancora di più a nudo la bella Chiara Ferragni che ha avuto modo di dimostrare di essere tanto altro. La coppia di Influencer ha lanciato una raccolta fondi su Gofundme per la creazione di nuovi posti letto e anche degli strumenti necessari per affrontare l’emergenza al San Raffaele di Milano partendo da una donazione a livello personale di € 100.000. Anche in quel frangente non sono mancate le polemiche perché in molti hanno comunque puntato il dito contro la coppia. Riuscirà Chiara Ferragni a lasciarsi alle spalle le polemiche un giorno? I fan continuano a sostenerla sui social seguendo i suoi consigli da influencer e apprezzando la famiglia che ha messo insieme con Fedez. Quale sarà il suo prossimo passo?



