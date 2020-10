Chiara Ferragni, prima foto social della figlia/ Dall’ecografia il viso della bimba

Emozioni alle stelle per Chiara Ferragni che nei prossimi mesi diventerà di nuovo mamma di una bambina. Dopo Leone, in arrivo una sorellina tutta da coccolare e sulla quale i futuri genitori bis, Chiara e Fedez, immaginano già i lineamenti con l’aiuto di un’app. Questa volta però, i Ferragnez si sono trovati di fronte al “viso” reale della loro secondogenita grazie all’immagine in 3D della bimba che Chiara porta in grembo, resa possibile durante l’ecografia alla quale si è sottoposta nelle passate ore, in occasione di uno dei controlli di routine. Ad immortalare l’emozionante momento è stato papà Fedez che non poteva non essere al fianco dell’amata moglie. Il rapper, oltre a riprendere l’ecografo con l’immagine della loro bambina, si è soffermato anche sul volto della moglie che, nonostante la mascherina, non è riuscita a nascondere la grande commozione mostrando gli occhi lucidi alla vista della sua bambina mentre è sdraiata sul lettino. Per poter abbracciare la piccola dovrà attendere il prossimo marzo ma per il momento si accontenta di scrutare i suoi primi lineamenti in un momento intimo e privato ma che la coppia ha comunque deciso di condividere con i propri follower.

CHIARA FERRAGNI, PRIMA FOTO SOCIAL DELLA SECONDOGENITA IN ARRIVO

Oltre alle Instagram Stories di Fedez, anche Chiara Ferragni ha voluto condividere il momento con i suoi follower pubblicato su Instagram la foto dell’ecografia dalla quale si vedono i tratti della bimba: “Ciao baby girl”, ha scritto l’imprenditrice digitale ottenendo oltre un milione e mezzo di like in poche ore. Tante le “spunte blu” che hanno commentato con entusiasmo e c’è anche chi ha intravisto le prime somiglianze: “Assomiglia a Leone”. E proprio Fedez, sempre nelle sue Instagram Stories, ha prontamente postato il confronto tra l’ecografia del primogenito e quella della sorellina. “È bellissima, sono curiosa di sapere il nome”, scrive ancora un’altra fan. E sui social sembra essere partito già il toto-nome, all’insegna però dell’ironia. Dopo Leone, come si chiamerà la baby Ferragni? Da Lucia (come il cognome di Federico-Fedez) a Mia, ma anche Alice, Olivia, Giselle e Azzurra passando per Tigre, Giraffa o Gazzella, per restare in tema con Leone. I Ferragnez hanno asserito di non aver ancora scelto il nome ma è quasi certo che non appena la scelta avverrà, sarà comunicata a mezzo social ai loro milioni di follower.

Visualizza questo post su Instagram Ciao mia baby girl ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 22 Ott 2020 alle ore 10:41 PDT





