Chiara Ferragni pro Ucraina “Supportiamo Croce Rossa”/ Ma sui social esplode polemica

Chiara Ferragni si attiva per l’Ucraina: l’appello social

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé in queste ore, per un’importante comunicazione lanciata ai fan concernente la guerra in atto tra la Russia e l’Ucraina (per cui La rappresentante di lista ha aperto all’organizzazione di un concerto benefico, ndr) . L’influencer cremonese, riattivatasi su Instagram, ha indicato l’organizzazione di volontariato a cui ha scelto di affidarsi per donare dei contributi alla popolazione ucraina, ovvero la Croce-rossa, che in questo periodo si attiva per destinare un convoglio di beni umanitari, tra cui cibo e altri beni di prima necessità, a chi ora in Ucraina vive nel mezzo della guerra e in condizioni disagiate. Tra un impegno e l’altro di lavoro, in occasione della Fashion week di Parigi, Chiara Ferragni ha quindi tenuto a sensibilizzare i follower sull’importanza della donazione per l’Ucraina, assicurando di aver dato in piccola parte il suo contributo.

“Ciao ragazzi, mi trovo a Parigi per lavoro (sta seguendo la Paris Fashion Week, ndr) e come tutti voi sono molto preoccupata per la situazione in Ucraina – esordisce nel video di sensibilizzazione -. Mi sento di supportare Croce Rossa che si è mobilitata dal primo momento per dare un aiuto concreto alla popolazione ucraina e soprattutto hanno un piano emergenziale per continuare a supportarla nelle prossime settimane”. Un messaggio subentrato dopo che i profili social di Chiara Ferragni sono stati presi d’assalto dalle critiche degli internauti, che contestavano alla diretta interessata di non essersi pronunciata sulla situazione critica in corso, che potrebbe evolvere in una terza guerra mondiale. Ma non è tutto. Perché poi la polemica abbattutasi sulla consorte di Fedez è proseguita anche dopo l’intervento dell’influencer d’appello alla beneficenza per l’Ucraina.

Chiara Ferragni criticata per appello pro Ucraina

Come reso noto tra le nuove Instagram stories da lei stessa, Chiara Ferragni riceve tra le critiche social più disparate, anche nelle prime ore seguite alla scelta di scendere in campo per l’Ucraina. “Non abbiamo bisogno della Ferragni che ci spiega cosa fare”, “Già fatta beneficenza prima che tu facessi l’annuncio”, si legge tra le contestazioni che ora la coinvolgono e che la Ferragni immortala in uno screenshot tra le storie rivelatrici. Tuttavia, è certo che l’influenza social esercitata dalla moglie di Fedez contribuirà a rafforzare le donazioni per le popolazioni ingenti, anche rispetto agli effetti devastanti che ora sortisce la guerra in atto.

All’alba dello scorso 24 febbraio 2022, su richiesta del presidente Vladimir Putin, la Russia ha sferrato un’operazione militare in Ucraina, motivata ai media da quest’ultimo come un’offensiva volta a contenere la minaccia espansionistica della Nato e l’Alleanza Atlantica verso est, a tutela del Donbass, perseguitato dal regime di Kiev. “L’obiettivo è proteggere le persone che sono state oggetto di abusi, genocidio dal regime di Kiev per otto anni – rende noto il presidente russo Vladimir Putin, nella dichiarazione di guerra ripresa a mezzo media -, e per questo ci adopereremo per smilitarizzare e denazificare l’Ucraina, oltre a consegnare alla giustizia coloro che ha commesso numerosi crimini sanguinosi contro residenti pacifici, compresi i cittadini della Federazione Russa”. Tuttavia, i fedeli sostenitori di Chiara Ferragni sono fiduciosi che, dall’alto della sua influenza social, l’influencer cremonese possa contribuire ad un importante aiuto filantropico per la popolazione ucraina, che versa ora in estrema difficoltà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

