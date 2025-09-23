Chiara Ferragni, iniziato processo per il caso pandoro: due associazioni e un'anziana chiedono di costituirsi parti civili. Fenice taglia 78% dipendenti

Da un lato il processo per il caso pandoro, dall’altro la crisi di Fenice: sono giorni complicati per Chiara Ferragni su fronti diversi. Oggi al tribunale di Milano è stato dato il via al processo per il pandoro gate, che vede l’imprenditrice digitale accusata di truffa aggravata. Dopo la prima udienza pre dibattimentale odierna, che è alternativa al rito abbreviato, si va avanti, con la prossima in programma il 4 novembre.

Salvini: "Cauzioni preventive per chi organizza le manifestazioni"/ Video: "Sciopero? Flop nei trasporti"

L’influencer, che si è sempre proclamata innocente ritenendo di aver solo commesso un errore di comunicazione, non è l’unica imputata: con lei Fabio Mario Damato, suo ex collaboratore, e Francesco Cannillo, presidente del CdA di Cerealitalia.

Due associazioni hanno avanzato la richiesta di costituirsi parti civili, esattamente come una 70enne campana. Quest’ultima è l’unica consumatrice che entra nel procedimento come parte offesa, quindi non potrà prendere parte a quello come parte civile per richiedere eventuali danni.

Ciro Grillo, studentessa dopo la sentenza: "La mia sofferenza ora ha senso"/ La difesa: "Un'ingiustizia"

I suoi legali stanno tentando una conciliazione con la controparte chiedendo 500 euro di risarcimento. Uno dei suoi legali ha spiegato che da “fervente cattolica” ci teneva a fare beneficienza acquistando il pandoro Pink Christmas, ma poi si è resa conto dell’accaduto e che “la sua beneficienza non era andata a buon fine“. Delle loro istanze si occuperà il giudice Ilio Mannucci Pacini.

PROCESSO CHIARA FERRAGNI PER TRUFFA: GLI SCENARI

Intanto, è stata ufficializzata l’estinzione del reato che era stato ipotizzato contro Alessandra Balocco, essendo deceduta lo scorso agosto. Non è coinvolto il Codacons in questo processo, visto che l’associazione ha ritirato la sua denuncia dopo aver trovato un accordo con Chiara Ferragni prima che si arrivasse in tribunale. Intanto, l’imprenditrice digitale ha fatto sapere che parteciperà alle prossime udienze.

Pool Siani, cos'è e chi ne ha fatto parte/ Giornalismo e giustizia uniti per scoprire mandanti e assassini

Stando a quanto riportato da MilanoToday, l’ipotesi è che le parti arrivino a un accordo economico prima di valutare una richiesta di abbreviato. I legali di Chiara Ferragni, uscendo dal tribunale meneghino, si sono limitati a dichiarare che “nelle prossime udienze si valuterà il tipo di rito“, nel frattempo è stato stilato il calendario.

LA CRISI DI FENICE PER IL PANDORO GATE

Per quanto riguarda la società Fenice di Chiara Ferragni, il sito Open segnala un drastico calo di dipendenti. Se alla fine del 2023, in concomitanza con l’esplosione del pandoro gate, la società contava 27 dipendenti, nel bilancio chiuso alla fine dell’anno scorso ne erano dichiarati meno della metà, solo 13.

Claudio Calabi, amministratore a cui è stato affidato il compito di tamponare l’emorragia economica, nelle carte depositate alla camera di commercio ha motivato il taglio con la necessità di contenere le spese, visto che il fatturato è crollato, dunque c’è stata un’ulteriore sforbiciata, visto che ha fatto riferimento a 6 dipendenti. Secondo Open, i dipendenti della società hanno pagato lo scandalo del pandoro gate, visto che l’organico è calato del 78%: 3 su 4 sono stati mandati a casa, talvolta tramite accordi transattivi.