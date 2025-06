Ormai il pubblico si è abituato agli esordi in tv quindi non si stupisce più di nulla. Basti pensare a chi è diventato così famoso in Rai dopo essere passato dalla corte di colei che regge in piedi Mediaset prima dello schianto che potrebbe esserci qualora i flop si dovessero moltiplicare. Comunque sia c’è un’indiscrezione che riguarda nientemeno che Chiara Ferragni e il suo volersi riprendere dopo lo scandalo dei pandori.

Fedez, è guerra con Tony Effe: stoccata choc dopo frase su Chiara Ferragni / "Il suo libro? Roba per bambini"

Indiscrezione che ha raccolto Deianira Marzano su Instagram: “Dopo settembre ce finisce il processo vorrebbe avere un programma tutto suo, moda e ospiti importati come stilisti ecc”. Sarà vero? Non si sa, anche perché bisognerebbe vedere dove andrebbe in onda questo programma: Nove? Sky? Oppure Prime Video? Non bisognerà far altro che aspettare.

Chiara Ferragni nuovo concorrente Ballando con le stelle?/ "Partecipazione certa": clamoroso scoop!

Chiara Ferragni: programma tutto suo oppure concorrente a Ballando con le stelle?

Quindi sui social circola l’indiscrezione che vorrebbe Chiara Ferragni esordire come conduttrice in televisione con un programma che tratterebbe della sua grande passione ovvero la moda, con tanti ospiti come stilisti ecc. Non si hanno informazioni, però, sul titolo o su quale rete (o piattaforma) potrebbe essere ospitato.

Intanto c’è un’altra indiscrezione che circola su Chiara Ferragni: Roberto Alessi ha svelato che potrebbe essere nel cast di Ballando con le stelle. E chissà che non venga affidata alle sapienti mani del maestro Pasquale La Rocca. Quello che sarà interessante, qualora Milly Carlucci dovesse riuscire a fare questo colpaccio, sarà vedere come l’influencer interagirà con la temibile Selvaggia Lucarelli.

Fedez, chi è e fidanzata/ Dal tumore e la fine del matrimonio con Chiara Ferragni alla rinascita