Chiara Ferragni, regina nella Top10 degli influencer più pagati nel web/ Batte il marito Fedez: la classifica

Chiara Ferragni é la regina tra gli influencer, sui social

Chiara Ferragni é nella Top list dei MOST Rich & famous influencer all’attivo nel web made in Italy, sbaragliando la concorrenza online generale e anche quella del marito, Fedez. O almeno questo é quanto si profila online, in una stima fatta sui guadagni che percepisce il singolo influencer, tra i competitor nella Top-list dei più pagati relativamente, alla pubblicazione di un solo post, secondo La stampa.

La storica blogger di Blonde salade, fashionista styler e influencer cremonese, quindi, sbaraglia la concorrenza in termini di incassi per il singolo post pubblicato via social. In particolare per il fatturato su Instagram.

In pole position, nella Top list degli influencer made in Italy resta imbattuta la regina Chiara Ferragni che per un singolo post registra una stima variabile fino a 72 mila euro di guadagni. Al secondo posto troviamo poi l’influencer Khaby Lame, fenomeno di Tik Tok e giudice di Italia’s got talent che percepisce la cifra esorbitante di circa 70 mila euro per il singolo post.

Fuori dalla Top3…

Terzo classificato nell’ambita Top 5 dei MOST Rich & famous influencer, é l’imprenditore Gianluca Vacchi con 69. 500 mila euro a post. Quarto classificato , fuori dalla Top3 il marito della regina influencer e cantautore rap, Fedez, che guadagna circa 43.600 mila euro a post.

Le ultime due posizioni nell’ambita Top list vedono tra gli altri invidiati influencer escludersi Rosa Perrotta di Uomini e donne, che fa spazio al quinto posto al modello Mariano Di Vaio, il quale incassa circa 20 mila euro a post , e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, Giulia De Lellis, che in rappresentanza della quota TV incassa 16 mila euro.

Insomma, nel web si può dettare legge se si crea tendenza e moda, come insegna Chiara Ferragni. E, intanto, tra gli assenti in top list, l’ex tronista Rosa Perrotta é nel mirino della polemica web proprio per i suoi guadagni di influencer…











