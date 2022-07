Chiara Ferragni replica a Selvaggia Lucarelli/ “Non sapevo di essere una ladra…”

Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli: botta e risposta sui social

Chiara Ferragni replica a Selvaggia Lucarelli che non aveva gradito un atteggiamento della moglie di Fedez la quale, in un video, aveva ammesso di aver portato a casa l’accappatoio dell’hotel. Una confessione che aveva portato la Lucarelli a puntare il dito contro la Ferragni attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato”, ha scritto la Lucarelli sui socal.

Poi ha aggiunto: “Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, un stupidaggine, in realtà, per legge è un reato”. Parole che non sono passate inosservate alla Ferragni che oggi ha deciso di replicare.

Chiara Ferragni contro Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni ha deciso di replicare a Selvaggia Lucarelli con ironia. Su Tik Tok dove è seguita da milioni di follower, ha condiviso un video che è già diventato virale in cui si sente una voce dire: “Mhh, funny? But non funny, ahhahah. Funny weird”,ovvero: “Mhhh,divertente? Sì, ma non divertente, ahhahha. Divertente strano”.

La moglie di Fedez, poi, ha anche aggiunto il seguente commento scritto: “Quando creano la polemica su un furto di accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra”. Poi, nella didascalia del video aggiunge: “Non sapevo di essere una ladra”.

