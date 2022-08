Chiara Ferragni, retroscena sul primo incontro con Fedez/ “Ero terrorizzata da…”

Chiara Ferragni e il retroscena su Fedez

Chiara Ferragni, prima di partire per le vacanze per Ibiza con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, su Tik tok ha pubblicato alcuni video in cui ha aperto il proprio cuore svelando come ha conosciuto Fedez, l’uomo che ha sposato e con cui ha scelto di formare una meravigliosa famiglia. Era il 2016 e, da quel momento, la vita di Fedez e Chiara è cambiata per sempre. Nessuno dei due avrebbe mai immaginato che da una canzone e uno scambio di messaggi sui social sarebbe nato un grandissimo e meraviglioso amore.

Dopo aver ascoltato la canzone “Vorrei ma non posto”, durante una serata con le sorelle Francesca e Valentina, pubblica «uno Snap di me e le mie sorelle che cantiamo la canzone. Lui subito dopo fa uno Snap in cui dice “Chiara grazie che stai supportando la canzone, dobbiamo limonare. Probabilmente era ubriaco con i suoi amici. A quel punto inizio a seguirlo». Sommersa dai messaggi dei fan, Chiara decide di scrivergli: «Inizio così a scrivergli perché tutti su Twitter mi scrivevano che Fede aveva detto che voleva limonarmi. Gli scrivo e gli dico “Ma cos’è questa storia che mi vuoi limonare?”. Lui lì diventa un po’ più serio e iniziamo a parlare su Instagram e mi chiede subito di uscire».

Chiara Ferragni terrorizzata dai paparazzi

All’epoca, sia Chiara Ferragni che Fedez erano single. Il rapper, inoltre, aveva fatto un’ottima impressione all’influencer la quale, tuttavia, ai suoi milioni di fan, ha svelato di essere stata inizialmente terrorizzata dall’idea di uscire con lui. “Avevo il terrore di farmi paparazzare con lui, perché non volevo farmi fotografare con qualcuno se non era una storia seria. Non volevo creare gossip inutile”, ha raccontato.

I due, tuttavia, si promettono che si sarebbero rivisti a settembre e da lì tutto è partito. Dal 2016 ad oggi sono passati sei anni in cui Chiara e Fedez si sono innamorati sempre di più, si sono sposati e hanno avuto due splendidi figli, Leone e Vittoria.

