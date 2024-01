Chiara Ferragni riattiva i commenti sotto le foto ma con una ‘scappatoia’/ L’ultima mossa social fa discutere

Chiara Ferragni, nuova mossa social dopo il caso Pandoro: riattiva i commenti social ma con un escamotage

Da settimane Chiara Ferragni è sulla bocca di tutti. Il caso Pandoro in primis ha sollevato polemiche, critiche e indagini sull’imprenditrice digitale più famosa d’Italia, che per giorni è poi scomparsa dai social. Fino al giorno in cui ha deciso di pubblicare un video di scuse, in cui parla di ‘errore di comunicazione’. Poi ancora silenzio per qualche giorno su Instagram, fino a riapparire con le consuete foto della sia vita quotidiana.

E così via con nuove immagini di famiglia, dei figli Leone e Vittoria, del nuovo cagnolino Paloma, della famiglia in vacanza, dei suoi look e di come sono cresciuti i suoi capelli in questi mesi. Molti si sono però accorti di un limite posto da Ferragni sotto a questi scatti: il blocco ai commenti.

Chiara Ferragni limita i commenti e scatena nuove polemiche

Per i primi post pubblicati dopo il caso che l’ha travolta, Chiara Ferragni ha deciso di negare a tutti la possibilità di commentarli, così da non ricevere critiche, commenti negativi e, in molti casi, anche veri e propri insulti, se non addirittura minacce. Ma nelle ultime ore Chiara ha optato per una nuova mossa social. Così, sotto i nuovi scatti pubblicati su Instagram, ecco che tornano i commenti. Sì, ma non tutti: l’influencer ha infatti limitato ai soli commenti positivi. Motivo per il quale si leggono solo frasi come: “Bellissima”, “La mia stupenda Chiara è tornata”, “Sei fantastica”.

Un escamotage che sta facendo molto discutere in queste ore; che qualcuno ritiene giusto, che altri trovano sbagliato o che comunque l’influencer non potrà utilizzare per sempre. Fatto sta che da dicembre a oggi Chiara ha visto calare non poco i suoi follower: quasi 200mila quelli persi in due mesi.

