Chiara Ferragni continua ad essere una delle influencer più seguite sui social nonostante le perdite economiche subite nell’ultimo anno. Con i suoi 28,4 milioni di followers, continua ad essere uno dei personaggi più in vista del momento. Sempre bellissima e con look super ricercati, c’è chi si chiede se la Ferragni sia sempre stata così com’è oggi o se nel tempo abbia ceduto al fascino del ritocchino. Sono tante le donne del mondo dello spettacolo e non che, con il tempo, cercano di correggere quelli che, ai loro occhi, sembrano dei piccoli difetti. Chiara Ferragni l’ha fatto anche lei?

A rispondere a questa domanda è una delle influencer più seguite su Tik Tok. Francesca Busi la cui pagina su Tik Tok si chiama “tuseimylimonata” ed è seguita da quasi 636mila followers, ha realizzato un video in cui mette a confronto le foto di oggi con quelle di qualche anno fa di Chiara Ferragni svelando se i cambiamenti dell’imprenditrice siano dovuti al tempo che passa o ai ritocchini.

Chiara Ferragni: la verità sui ritocchini

A distanza di due anni dal primo video realizzato su Chiara Ferragni, Francesca Busi ne ha realizzato uno nuovo perché all’epoca non aveva colto alcuni cambiamenti dell’imprenditrice. Nel video, si parte dal naso che sembrerebbe assolutamente naturale ma guadando il viso della Ferragni da più angolazioni si nota come, in realtà, la punta del naso sia cambiata. Come spiega la tiktoker, per avere la punta del naso un po’ più alta basta del filler.

Si passa poi alle labbra che sono leggermente cambiate grazie a del filler utilizzato, però, non in modo esagerato dall’influencer. Le labbra, infatti, sono sicuramente più grandi ma assolutamente perfette e in armonia con il suo viso. Anche gli zigomi sono leggermente diversi. Oggi lo zigomo è più pieno: potrebbe essere il risultato del filler ma anche della bio-stimolazione che va a dare un leggere volume al viso. Infine, secondo Francesca Busi, sembra che la Ferragni faccia abitualmente il botox.

