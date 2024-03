Chiara Ferragni, ritorno in Italia e dedica per il compleanno della sorella Francesca/ Fedez tace

Chiara Ferragni e il ritorno in Italia

Dopo essere stata a New York per lavoro, Chiara Ferragni è tornata in Italia in tempo per festeggiare il compleanno della sorella Francesca a cui ha anche fatto una dedica pubblica. Legatissima ai genitori e alle sorelle, Chiara si sta aggrappando a loro per affrontare il periodo difficile che sta attraversando da quando è scoppiata la crisi matrimoniale con Fedez. Tuttavia, tra le storie del proprio profilo Instagram ha aggiunto che le persone che la stanno aiutando di più sono i figli Leone e Vittoria che è andata a prendere a scuola subito dopo essere rientrata da New York per portarli al parco e trascorrere del tempo con loro.

Attraverso delle storie in cui ha promesso ai fan anche di rispondere di più alle domande e ai commenti, ha ammesso di trarre la forza per affrontare il difficile periodo dai suoi bambini con cui ama divertirsi e giocare al parco.

Il silenzio di Fedez

Dall’altra parte, invece, continua il silenzio di Fedez sulla famiglia di Chiara Ferragni. Dopo aver smesso di seguirsi a vicenda, infatti, pare non ci siano più rapporti, almeno pubblicamente, tra l’artista e la famiglia della moglie. Il rapper, infatti, pur essendo stato presente sui social nel giorno del compleanno della cognata Francesca, non ha affatto alcun riferimento a tale giorno e non le ha fatt gli auguri.

In compenso, Fedez è apparso nostalgico condividendo sui social una serie di storie in cui ha ricordato il suo primo album da cui, poi, è partita tutta la sua straordinaria carriera.













