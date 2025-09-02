Chiara Ferragni ha rotto con l'amico e collaboratore storico, Fabio Maria Damato: i due non si parlerebbero più ormai da tempo

Sono anni di profondi cambiamenti per Chiara Ferragni, che dal 2024 in poi ha rivoluzionato la sua vita, chiudendo rapporti che pensava durassero per sempre, in primis quello con suo marito, Federico Lucia, in arte Fedez. Dopo la rottura con il padre dei suoi due figli, Chiara avrebbe chiuso di recente un altro rapporto importante, quello con il suo migliore amico, che in tutti questi anni è sempre stato al suo fianco in ogni suo successo, meno invece nei momenti difficili. Si tratta di Fabio Maria Damato, una figura importante nella vita di Chiara Ferragni in questi anni di grande popolarità e incredibili incassi.

Fabio Maria Damato è stato accanto a Chiara Ferragni in tutti questi anni anche dal punto di vista lavorativo. I due hanno collaborato a lungo e costruito dunque un rapporto di fiducia oltre che di amicizia. Le cose sarebbero poi cambiate dopo il caso pandoro, che ha distrutto la vita di Chiara Ferragni e in parte anche la sua carriera, nonché il suo matrimonio. Il caos nel quale si è ritrovata proiettata l’influencer, infatti, ha portato all’allontanamento di diverse persone, tra le quali appunto il marito Federico Lucia, ma anche a quanto pare uno dei suoi migliori amici.

“Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato non si parlano più”: la rivelazione

Dopo il caso pandoro, Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato hanno interrotto la collaborazione professionale. Le cose sarebbero precipitate anche per colpa di Fedez che prima di separarsi dalla moglie, ha attribuito a Fabio Maria Damato delle colpe in merito a quanto accaduto. Con Chiara, però, i rapporti sono rimasti buoni, almeno fino al matrimonio di Diletta Leotta, di un anno fa, quando i due sono sembrati piuttosto vicini e in buoni rapporti.

Le cose però sarebbero precipitate nuovamente: secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, adesso l’amicizia tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato sarebbe ufficialmente finita. Non ci sarebbero, infatti, più rapporti tra loro: i due dovrebbero ora rincontrarsi in tribunale il 23 settembre per rispondere all’accusa di truffa aggravata.

