Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il ‘caso’ dei pandoro Balocco/ “Le persone che ti vogliono bene…”

Sono settimane e giorni difficili per Chiara Ferragni; accuse, insulti, diatribe e questioni legali. Tutto partito dal ‘caso’ dei pandoro Balocco; una bufera per nulla arginata dall’immediato video di scuse da lei stesso pubblicato, anzi, quasi amplificato ulteriormente. Ebbene, l’influencer si è dedicata al silenzio probabilmente scegliendo di trovare spensieratezza e tranquillità trascorrendo le festività nell’amore della sua famiglia.

Il momentaneo silenzio di Chiara Ferragni si è però interrotto sui social; con una stories pubblicata su Instagram, l’influencer ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto in questo momento delicato. Il suo pensiero è andato non solo verso chi è stato fisicamente presente, ma anche verso chi le ha mostrato sostegno e supporto proprio sulle piattaforme social. “Una cosa mi sento di dirla; vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi”.

Inizia così la stories pubblicata sui social da Chiara Ferragni; parole sentite che mettono in evidenza estrema gratitudine per le persone che a prescindere da tutto le hanno dimostrato affetto e vicinanza. “Ringrazio tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social”. L’influencer ha poi aggiunto: “Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire”.

Le parole di Chiara Ferragni scritte su Instagram mettono l’accento anche sulla brutalità di alcuni giudizi; giusto dare la propria opinione anche con accezione negativa, ma i toni – come lei stessa ha sottolineato – spesso fanno la differenza. L’influencer ha poi concluso: “Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”.











