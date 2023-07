Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la gaffe sulla Sicilia/ “Sono qui per fare la mia parte”

Chiara Ferragni parla dopo la gaffe sulla Sicilia

Chiara Ferragni, dopo essere stata travolta dalle critiche per aver pubblicato un post durante le vacanze che sta trascorrendo in Sicilia, martoriata dal caldo e dagli incendi, rompe il silenzio e, attraverso le proprie Instagram Stories, mostra la propria vicinanza e il proprio supporto al popolo siciliano. Tutto è cominciato quando lunedì l’influencer ha pubblicato una serie di foto scattate alle Isole Eolie mostrandosi serena e sorridente durante le gite in barca. Tanti i commenti e le critiche rivolte alla Ferragni dagli utenti di fronte alle quali Fedez ha provato a difenderla.

Dopo diverse ore di silenzio, la Ferragni ha deciso di intervenire personalmente condividendo sui social la propria riflessione sulla situazione della Sicilia, ma anche in questo caso, gli haters non hanno gradito continuano ad attaccarla.

Le parole di Chiara Ferragni

Nella tarda serata di martedì 25 luglio, prima di rientrare a Milano, Chiara Ferragni ha espresso il proprio pensiero su quanto sta accadendo in Sicilia. «Il post di un lunedì piacevole è stato pubblicato la sera prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post», ha sottolineato l’influencer.

Poi ha aggiunto: «Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui, per fare la mia parte».

