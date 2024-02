Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la separazione da Fedez/ “Sono state giornate un po’ toste e…”

Chiara Ferragni le parole dopo la bufera con Fedez: l’intervento sui social

Chiara Ferragni sta vivendo una crisi senza precedenti; l’imprenditrice digitale è finita nel ciclone per il caso Balocco che la vede coinvolta in un’inchiesta per truffa aggravata. Nelle ultime settimane, inoltre, ha fatto il giro la notizia della separazione dal marito Fedez che sembra piuttosto fondata.

Decisamente la fortuna non sta girando dalla sua parte, a dirlo la stessa influencer che nelle ultime ore è tornata a parlare ai fan: “E’ da un po’ che non mi faccio sentire molto presente qua, sono state delle giornate un po’ toste e volevo salutarvi e sapere come state. In tutto questo vi leggo tanto nei dm, vi leggo qua e voglio ringraziarvi perchè mi sapete stare sempre vicino in qualsiasi momento della mia vita, quindi grazie” ha affermato Ferragni. Ci sarà un ritorno con il rapper? Intanto, Fedez continua ad evitare l’argomento con i giornalisti.

Alcuni giorni fa, il motivatore astrologico Simone Carponi ha pubblicato il seguente messaggio su Instagram: “Il mio terapeuta una volta mi ha detto: “Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando” e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno“.

A questo post, Chiara Ferragni ha messo uno strategico ‘like’ lasciando intendere una stoccata al marito Fedez. La medesima reazione l’ha avuta anche Belen Rodriguez che ha commentato sotto con “Amen”, lanciando una frecciatina velenosa all’ex marito Stefano De Martino. Insomma, sembra che dopotutto le due donne si sentano sintonizzate quanto meno al livello sentimentale e si stiano supportando con una buona dose di solidarietà femminile.

