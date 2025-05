Da poco tempo Valentina Ferragni, sorella della celebre imprenditrice digitale, ha aperto un podcast in cui si impegna nel fare diverse interviste a personaggi famosi. Anche lei ha seguito l’ondata di molte sue colleghe come Giulia Salemi e non solo, le quali si sono date una seconda possibilità lavorativa andando a creare uno spazio in cui fare domande spesso scomode a VIP e colleghi influencer. Una delle interviste che ho attese del podcast di Valentina era senza dubbio quella la sorella Chiara Ferragni, la quale la diverso tempo non accennava a parlare di se stessa soprattutto dopo la chiusura del matrimonio con Fedez.

Non solo, pare che l’imprenditrice abbia appena vissuto un’altra rottura, quella con Giovanni Tronchetti Provera che era diventato il suo fidanzato proprio dopo il divorzio. Nel podcast, Chiara Ferragni ha voluto affrontare il tema dell’amore tossico, dicendo che spesso una donna forte spaventa gli uomini, i quali dicono di volere una donna indipendente, ma in realtà si sentono minacciati nel loro ego. Chiara Ferragni, in un apparente stoccata all’ex marito, spiega che spesso succede che gli uomini cerchino di rendere la donna più ‘piccola’ quando si sentono inferiori a lei per i motivi più disparati: “E sono veramente gli uomini sicuri, che sono gli unici uomini che dovresti avere al tuo fianco”.

Chiara Ferragni: “Tutte noi abbiamo vissuto una relazione tossica“

L’intervista prosegue e Chiara Ferragni aggiunge dettagli sui dettagli senza però mai fare il nome di Fedez. Dice di avervi vissuto in prima persona un amore tossico e che purtroppo era arrivata a un punto in cui accettava passivamente questo atteggiamento: “Però tutte noi siamo state in delle relazioni tossiche, siamo state con persone che ci hanno trattato di m***a e almeno per un po’ ci è andato bene anche così.”. Diversa è la storia per sua sorella Francesca Ferragni, la quale è sposata ormai da anni con Ricky Nicoletti in un matrimonio apparentemente molto felice. Francesca spiega che a lei questo non è mai successo e che il motivo della loro serenità è il fatto che il marito le ha dato spazio per realizzarsi.