Chiara Ferragni: “Sanremo? Mi ha fatto più male di quello che immaginavo”/ “Avevo chiesto a Fedez di…”

Chiara Ferragni e Fedez: la verità sul Festival di Sanremo

Il 14 settembre, su Prime Video, sarà visibile The Ferragnez – Sanremo Special: un evento speciale che svelerà la verità su quanto accaduto al Festival di Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez. In attesa dell’uscita di tutto l’episodio, è stato già pubblicato il trailer che svela qualche dettaglio su quello che è stato un momento difficile che la coppia ha dovuto affrontare. Dopo Sanremo, tra Chiara Ferragni e Fedez, qualcosa si sarebbe rotto e nell’episodio speciale di “The Ferragnez”, i coniugi svelano tutta la verità raccontando cos’è successo sul palco e dietro le quinte.

“In questi mesi mi sono sentita molto fragile”, racconta la Ferragni in apertura dell’episodio. “Io non sono proprio un facilitatore di tranquillità”, aggiunge Fedez. Il trailer, poi, svela altri dettagli sulla crisi vissuta dalla coppia.

Chiara Ferragni e Fedez: cos’è successo a Sanremo?

Nel trailer, Chiara Ferragni si mostra in tutte le sue fragilità. Durante una seduta di trucco, l’influencer ha un crollo emotivo e dice: “Io lo so che tutti stanno aspettando un mio passo falso”. Nel corso dell’anteprime, viene mostrato anche un momento di confronto tra i Ferragnez nel corso del quale il rapper rassicura la moglie: “Io non sono preoccupato perché l’unico che può fare un passo falso a Sanremo sono io”.

Poi, il famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical. “Non ero completamente lucido”, dichiara Fedez. E il trailer si conclude con lo sfogo tra le lacrime della Ferragni: “Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Lo sapevi quanto ci tenevo”.

