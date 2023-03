Chiara Ferragni, schiaffo a Fedez?/ “La mia vita in una foto”, ma il rapper…

Chiara Ferragni e Fedez sempre più lontani

Cosa sta accadendo tra Chiara Ferragni e Fedez? Dopo quasi un mese dal Festival di Sanremo 2023 che ha scatenato la crisi tra i Ferragnez dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical, non sembrerebbero esserci tante novità. La Ferragni e Fedez, per giorni, non hanno commentato i rumors sul loro rapporto, ma la foto delle mani intrecciate aveva messo a tacere tutti i gossip. Tuttavia, nelle scorse ore, una nuova foto pubblicata dalla Ferragni, ha scatenato nuovamente indiscrezioni varie.

Chiara Ferragni, nude look e seno in vista/ Il post Instagram scatena dure critiche

Lo scatto condiviso tra le storie del proprio profilo non è passato inosservato agli occhi dei fan per un dettaglio importante. Secondo alcuni fan, infatti, la foto pubblicata da Chiara sembrerebbe una conferma della crisi che starebbe affrontando con Fedez e che non sarebbe mai stata superata.

La dedica di Chiara Ferragni ai figli

Mamma innamorata dei figli, Chiara Ferragni che è stata impegnata con la settimana della moda prima di Milano e poi di Parigi, ha fatto una dedica speciale e Leone e Vittoria. Tra le storie del proprio profilo Instagram, infatti, la Ferragni ha pubblicato una foto dei suoi bambini scrivendo “la mia vita in una foto”.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati?/ Il gesto che toglie il dubbio

Nessun riferimento a Fedez che non è presente nè nella foto nè nella didascalia. Sarà una conferma della crisi di coppia dei Ferragnez? I rumors intorno al matrimonio del rappre e dell’influencer sono tanti e continuano. Da parte loro, però, i Ferragnez preferiscono non alimentare indiscrezioni e pettegolezzi.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni e Fedez, pace fatta dopo la crisi?/ Galeotta una cena a Milano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA